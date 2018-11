Mel B traumatisée par les sex-tapes avec son ex-mari

Dans son nouveau livre, intitulé «Brutally Honest», Mel B dévoile que son ex-mari Stephen Belafonte la filmait sans son consentement lors de leurs ébats, et qu'il avait un total de 64 enregistrements.

Pour éviter que ces vidéos soient montrées lors de leurs audiences au tribunal, la membre des Spice Girls a accepté d'abandonner la plainte de violences conjugales qu'elle avait portée à l'encontre de son ex-mari. Cependant, elle a tout de même dû regarder chaque minute des vidéos, ce qui l'a moralement brisée.

Mel B est restée mariée à Stephen Belafonte de 2007 à 2017, dont elle a divorcé dans la souffrance, l'accusant de maltraitance.

«En y repensant, c'était un mauvais accord. Ce fut le moment le plus dur pour moi. Je devais regarder ces vidéos, c'était légalement obligatoire. Vous vous dites ''Et alors, tu es dedans, non? Tu as des relations sexuelles, ce n'est pas grave''. J'avais pris de la drogue. Bu de l'alcool. J'ai fait des plans à trois pour faire plaisir à mon partenaire. Je n'ai aucun souvenir de certaines de ces situations. Ça m'effraie de me voir dans une de ces vidéos. Je me suis vue être utilisée sexuellement d'une façon que je ne voulais pas. Dire que je suis traumatisée est peu dire», a-t-elle expliqué.

Cependant, Mel B ajoute tout de même qu'au début de sa relation avec Stephen Belafonte, elle expérimentait, et invitait régulièrement d'autres femmes chez elle, pour avoir des relations sexuelles. «Parfois, on invitait des gens chez nous. On restait à l'étage, au-dessus des enfants. Et je m'arrangeai toujours pour faire en sorte que la fille rentre chez elle, que tout soit ok. Je suis devenue proche de certaines d'entre elles. On parle encore. Elles sont contentes que je sois partie», explique Mel B.