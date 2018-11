«Nous allons changer le visage de ce pays», dit Catherine Dorion

Celle qui se décrit comme la députée-poète du centre-ville de Québec a remercié ses alliés et critiqué ses ennemis, lundi, dans un court message publié à la suite de sa récente analogie entre le troisième lien et une ligne de cocaïne.

L’artiste et activiste n’a surtout pas l’intention de modifier son style.

« En attaquant mon style, les commentateurs hostiles ou condescendants ne peuvent pas ne pas attaquer en même temps le style de toute une trâlée de gens du pays. Résultat, plus ils me rentrent dedans sur les ondes et dans le virtuel, plus les alliés déferlent dans le vrai monde – et le centre-ville de Québec en est rempli à ras bord, on dirait ben », écrit-elle en saluant ses partisans.

Élue le 1er octobre dernier, Catherine Dorion réaffirme sa volonté, tout en avouant quelques imperfections.

« Tant pis »

« Nous allons changer le visage de ce pays avec de l’amour, du risque et de la lutte. Nous ne sommes pas parfaits et ils obséderont sur les choses les plus niaiseuses. Tant pis. Notre action sera la meilleure des justifications. Nous ne sommes pas des gérants d’estrade, nous ne sommes même pas dans les estrades ; nous sommes sur le terrain en train d’AGIR. »

La députée de Québec solidaire se dit également prête à prendre les coups de ses adversaires.

« Nous mouillons notre chemise et assumons la bouette et les coups, parce que nous croyons encore qu’on peut sauver la planète et notre culture, qui étouffent toutes deux sous l’obsession orchestrée de la productivité et de la consommation. Parce que nous croyons encore que dans ce tourbillon absurde on peut se mettre ensemble et fabriquer un sens à notre vie », termine-t-elle.

Vidéo approuvée

Le parti Québec solidaire (QS) a confirmé avoir approuvé la vidéo de près de quatre minutes avant sa diffusion.

Le maire de Québec Régis Labeaume a aussi conseillé à Catherine Dorion de « rester elle-même », écorchant les médias, qu’il accuse de vouloir « casser » les politiciens.

Pendant plusieurs jours, les commentaires se sont multipliés. « On ne fait pas de la politique comme on fait de la poésie. Ce n’est pas avec de la vulgarité qu’on vulgarise. Je crois qu’elle a confondu deux choses », avait résumé la chroniqueuse Denise Bombardier.

La nouvelle politicienne de 36 ans n’a pas souhaité en rajouter lorsque Le Journal l’a contactée.

L’analogie controversée de Catherine Dorion

« Dans le fond, une nouvelle autoroute, c’est un peu comme une ligne de coke. Le monde se dit : “Ah, tiens, je vais prendre ça, je vais être moins saoul, je vais avoir de l’énergie”... sauf qu’une heure après, qu’est-ce qui arrive ? Il te faut une autre ligne de coke ! Fait que, c’est ça, notre problème, en fait. C’est un problème de dépendance à l’automobile. »