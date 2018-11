Sénégal: une houle exceptionnelle attire les surfeurs sur la «vague de Ouakam»

DAKAR | Des surfeurs ont profité dimanche et lundi d’une houle exceptionnelle sur les côtes du Sénégal pour dompter la «vague de Ouakam», peut-être pas la plus haute, mais une des plus belles, selon les spécialistes.

«Ça fait plaisir, on avait perdu l’espoir de la revoir, cette vague. Finalement la nature nous a gratifiés aujourd’hui», a expliqué lundi à l’AFP Soufian Bellil, un surfeur amateur résidant à Dakar depuis une vingtaine d’années, rencontré sur la plage de ce quartier de Dakar.

Âgé de 15 ans, le Français Sam Peter pratique ce sport de glisse depuis ses cinq ans. Il est venu spécialement au Sénégal pour profiter de cette houle, annoncée depuis quelques jours.

«On a regardé les cartes et on a vu qu’il y avait une bonne vague à Ouakam. On est venu pour cette vague, du coup c’était exceptionnel aujourd’hui. Il y avait de superbes tubes, on s’est vraiment trop amusés. C’était cool», s’enthousiasme l’adolescent.

«C’est une vague capricieuse, elle a du mal à casser parce qu’elle est protégée par la falaise de Ouakam. Quand la houle vient, c’est une des plus belles vagues. C’est pour ça qu’elle est exceptionnelle, ce n’est pas la plus grosse des vagues, mais c’est la plus belle», analyse un autre surfeur français, Philippe Malvour, qui a également fait spécialement le voyage.

Le champion du Sénégal Chérif Fall profite lui aussi des eaux de l’Atlantique. «Souvent, on a des vagues 1,50 m, 2 m... Depuis hier on surfe des grosses vagues, on est vraiment content de surfer des vagues comme ça, c’est ce qui va nous faire progresser».