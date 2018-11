Subaru fait revivre le Crosstrek hybride

À l’aube Salon de l’automobile de Los Angeles, Subaru annonce le retour d’une version hybride de son Crosstrek.

Il s’agit du tout premier véhicule hybride rechargeable à intégrer le catalogue du constructeur japonais.

Il est prévu qu’on lui confère des éléments stylistiques différents du Crosstrek conventionnel afin de se distinguer de ce dernier.

Subaru

Sous le capot, on retrouve un bloc à quatre cylindres à plat de 2,0 L qui est jumelé à une boîte à variation continue (CVT) ainsi qu’un premier moteur électrique qui est utilisé au démarrage et un second qui sert en mode électrique et hybride.

En plus de pouvoir atteindre une vitesse qui s’élève à 105 km/h en mode tout électrique, il peut parcourir jusqu’à 27 kilomètres dans ce même mode. Subaru annonce que son autonomie globale se chiffre à 772 kilomètres.

Malgré la technologie hybride dont cette version sera dotée, elle pourra tout de même compter sur la présence du célèbre système à quatre roues motrices. Quant à sa capacité de remorquage, elle est de 454 kilogrammes.

Subaru

De série, le Crosstrek hybride sera équipé de l’ensemble d’aide à la conduite EyeSight.

Les données techniques sont celles du modèle destiné au marché américain. Elles pourraient varier de ce côté-ci de la frontière.

L’arrivée en concession du Crosstrek hybride 2020 est prévue pour la fin de l’année prochaine.