Un spectacle à l’Olympia à 17 ans

À seulement 17 ans, le chanteur québécois Lenni-Kim s’apprête à suivre les traces de Céline Dion, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe et Lynda Lemay en se produisant pour la première fois au mythique Olympia de Paris le printemps prochain.

« C’est fou. C’est complètement fou d’avoir la chance de faire l’Olympia à mon âge. Je réalise un grand rêve », souffle Lenni-Kim au bout du fil depuis la France où il promène présentement sa tournée de spectacles.

La popularité du jeune Québécois ne cesse de croître de l’autre côté de l’Atlantique depuis son passage à l’émission The Voice Kids, il y a trois ans. Depuis, sa participation au phénomène Danse avec les stars, puis au populaire feuilleton Demain nous appartient en ont fait une réelle star à travers l’Europe francophone.

Un « stress positif »

Il a d’ailleurs eu la chance de fouler les planches de l’Olympia de Paris en mars dernier à titre d’invité lors du spectacle des chanteurs Lou et Evan & Marco. Une prestation courte, certes, mais qui lui a permis de découvrir le mythique établissement du Boulevard des Capucines où il s’installera le 19 mai prochain.

« Tous les grands sont passés par cette salle-là. Alors de faire mon propre Olympia, oui, c’est un grand stress. Mais un stress positif qui me pousse à travailler encore plus fort », confie le chanteur.

D’ici là, Lenni-Kim poursuit sa tournée qui le porte de la France à la Russie, en passant par la Suisse et la Belgique, avant de le ramener au bercail pour un concert à Montréal en avril prochain. Des dates à Québec et à Gatineau devraient également être annoncées prochainement.

Un deuxième album

La tournée n’est pas le seul élément à remplir l’agenda du jeune chanteur par les temps qui courent. Lenni-Kim divise en effet son temps et ses énergies entre la scène et le studio, où il bûche sur un nouvel album qu’il lancera, il l’espère, à pareille date l’an prochain.

Et le jeune chanteur est bien conscient qu’il s’agira là d’une étape importante de sa jeune carrière.

« Avec mon deuxième album, je veux montrer vers où je peux aller dans ma carrière, aller plus loin dans ce que je suis capable de faire. Mais je veux aussi montrer que je suis là pour rester », explique-t-il.

Plus mature

Un premier extrait lancé vendredi dernier, Still Waiting for You, met déjà la table pour une prochaine offrande plus mature, non seulement vocalement, mais également dans les propos tenus par Lenni-Kim.

« Le premier album a été lancé quand j’avais 15 ans. Maintenant, j’ai 17 ans. Pour certains, ce n’est pas un grand écart. Mais à l’adolescence, on peut changer beaucoup en deux ans », souligne-t-il.

Ce nouveau titre traite d’ailleurs d’un des nombreux concepts qui lui est devenu plus concret au cours des deux dernières années : les ruptures amoureuses.

« Depuis le premier album, j’ai vécu des histoires d’amour, et, forcément, des peines d’amour. Alors je peux maintenant dire que je comprends exactement ce que c’est, ce feeling-là. C’est le genre d’expérience qui va pouvoir me servir pour mon prochain album », confie Lenni-Kim.

Lenni-Kim sera en spectacle au Théâtre Corona de Montréal le 6 avril. Des spectacles à Québec et à Gatineau seront également annoncés prochainement.