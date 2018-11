Un week-end dans le Vieux-Québec

QUÉBEC | Magique en toute saison, le Vieux-Québec l’est encore davantage lorsqu’il se retrouve sous la neige. Que de gros flocons tombent paresseusement ou qu’une petite poudreuse recouvre les bâtiments anciens du quartier Petit Champlain ou de la place Royale, l’ambiance est empreinte de poésie. Et, comme si ce n’était pas suffisant, de nombreuses activités ludiques nous y attendent pour le temps des Fêtes.

Quoi faire ?

Le marché de Noël allemand

Organisé par la communauté allemande de Québec, ce marché revient pour une 11e année, du 22 novembre au 23 décembre (du jeudi au dimanche). Même si l’on compte une centaine de marchés de Noël dans la province, c’est le seul endroit pour visiter un véritable marché de Noël allemand qui fleure bon le pain d’épices et le « Glühwein » (vin chaud), et certainement le plus féerique. Cette année, 15 nouveaux kiosques seront ajoutés, faisant grimper le nombre des maisonnettes de bois à 83. Ces dernières seront dispersées dans les jardins de l’Hôtel de Ville, à la place de l’Hôtel de Ville, ainsi que sur les rues des Jardins et Sainte-Anne. Autre nouveauté, en plus de son décor illuminé, de ses artisans, de ses odeurs qui chatouillent les narines et de sa programmation culturelle proposant de la musique, du théâtre et de la gastronomie, on offrira de l’animation et nouvelles aires de jeux pour les enfants seront bonifiées. Également cette année, la région de l’Alsace sera à l’honneur avec dégustation de cuisine alsacienne, activités spéciales au chalet pour enfants et musiciens traditionnels alsaciens.

Les Tours du Vieux Québec

L’entreprise propose différentes excursions touristiques au cœur du Vieux-Québec, dont un tour en autobus qui permet de découvrir les principaux sites historiques de la ville sans se fatiguer ou se geler le bout du nez. On bénéficie d’informations pertinentes sur l’histoire, les légendes et les curiosités.

Le musée national des Beaux-Arts du Québec

Arrêt au nouveau pavillon Pierre Lassonde qui met en valeur la collection d’art contemporain du Québec (après 1960), au pavillon Charles Baillargé (ancienne prison de Québec) et au pavillon Gérard Morisset pour sa collection d’art historique.

Village Nordik du Port de Québec

Cet hiver, le bassin Louise sera transformé en village pour offrir une expérience hivernale ludique et originale. On pourra y pratiquer la pêche blanche, patiner, glisser ou simplement y faire une balade. Dates exactes à venir.

Où manger ?

Chez Rioux et Pettigrew

Ce sympathique restaurant est situé dans l’ancien magasin général fondé en 1860 par Narcisse Rioux, qui fournissait les restaurateurs, les épiciers, les hôpitaux et les communautés religieuses en produits frais et d’importation. Le chef, Dominic Jacques, s’inspire des arrivages saisonniers et travaille avec des producteurs locaux pour l’élaboration de ses plats. Collaborant avec la Microbrasserie Orléans, il a créé la bière Narcisse Rioux, une RyePA aux poivre des dunes et seigle québécois. On conserve l’adresse pour l’été prochain alors qu’à nouveau s’y cachera l’original resto éphémère La Bonne étoile du nom du bateau que Narcisse Rioux a pris pour venir s’établir à Québec en 1898.

Louise Taverne & Bar à vin

Mariant le cuir et le bois, le chaleureux restaurant de l’hôtel Port-Royal a reçu le prix du plus beau restaurant au Québec aux Grands Prix Design de février 2017. Le chef Nikolas Couture offre des plats savoureux à partager entre amis, mais également un bar à vins où l’on peut savourer sa boisson accompagnée de tapas.

Bistro L’Orygine

Dans un bâtiment patrimonial, à deux pas de place Royale, se trouve le Complexe Gourmand du Groupe La Tanière. Il y a d’abord L’Orygine où la cheffe Sabrina Lemay propose une cuisine biologique et créative en utilisant des produits locaux. Sur le même plancher, la boutique-pâtisserie Kermess suggère des gâteries aux saveurs boréales (sapin, lichen, etc.). Au sous-sol, La Tanière, restaurant mythique fermé en 2014, revira bientôt (printemps 2019) sous la direction de François-Emmanuel Nicol, participant à l’émission Les Chefs 2017.

Où dormir?

Hôtel 71

Merveilleusement situé à quelques pas de place Royale, du Vieux Port de Québec, du quartier Petit Champlain et même de la haute-ville grâce au funiculaire, cet hôtel séduit par sa façade néoclassique (19e siècle), sa vue sur le Saint-Laurent ou sur le Cap Diamant, ses chambres modernes (60) qui ont conservé leur petit côté industriel rappelant qu’on fait dodo dans ce qui était le premier siège social de la Banque Nationale du Canada, mais surtout par son accueil chaleureux et empressé. Pas étonnant qu’en octobre dernier, les lecteurs du Condé Nast Traveler l’aient classé en 3e position de son Reader’s Choice Awards.

Aux Deux Lions

Petit hôtel de charme (3 étoiles) de 15 chambres situé au 25 boul. René-Lévesque. Cette maison ancestrale (1909) a été entièrement restaurée, mais on a pris soin de lui conserver son charme d’autrefois. Magnifiquement située à peu de distance du Vieux-Québec et de la majorité des attractions touristiques.

