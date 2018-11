[VIDÉO] 570 000 $ des contribuables pour défendre la policière Isabelle Morin

Une demande d'accès à l'information faite à la Ville de Québec nous a permis d'apprendre que plus d'un demi-million de dollars ont été dépensés par la Ville pour les coûts rattachés à la défense de la policière Isabelle Morin.

La policière du service de Québec avait été impliquée dans une collision qui avait entraîné la mort d'un motocycliste sur l'autoroute Laurentienne en 2015. Jessy Drolet avait été coupé par l'autopatrouille conduite par Isabelle Morin.

La policière a été acquittée il y a trois semaines d'avoir causé la mort du motocycliste et les frais pour sa défense dépassent le demi-million de dollars.

Comme prévu au contrat de travail des policiers, la Ville a absorbé la facture.

Les frais d'avocats s'élèvent à 379 475 $. S'il demande un tarif de 265 $ de l'heure, le principal avocat au dossier, Me Jean-François Bertrand, soutient avoir travaillé avec toute une équipe dans cette affaire.

«Il y a énormément d'heures de travail dans ce dossier. Évidemment je n'ai pas travaillé seul, j'ai travaillé avec d'autres avocats et des techniciens juridiques. On parle d'une dizaine de personnes», affirme Me Bertrand.

À ce montant, il faut ajouter 191 280 $ pour les frais rattachés aux témoins experts. Il y en a eu quatre pour la défense. La facture totale s'élève ainsi à 570 755 $.

La mère du motocycliste étonnée

La mère de Jessy Drolet ne cache pas son étonnement de voir des frais aussi élevés pour défendre la policière.

«C'est beaucoup d'argent et ce sont les contribuables qui paient pour ça», soutient Marlène Drolet.

En février dernier, le procès du policier Simon Beaulieu accusé après avoir frappé un cycliste avec sa voiture dans Saint-Roch, avait entraîné une facture pour sa défense de plus de 735 000 $. Depuis 2015, le total des frais payés par les contribuables de Québec pour défendre des policiers de leur Ville s'élève à plus de 2,2 millions $.

«C'est beaucoup d'argent, mais le policier qui est impliqué dans des événements a besoin de cette défense-là», affirme le président du syndicat des policiers de Québec, Marc Richard.

La facture pourrait encore grimper en 2018, alors que le verdict d’acquittement d'Isabelle Morin peut encore être porté en appel d'ici la fin du mois de novembre.