Bon Thanksgiving!

La traditionnelle journée du Thanksgiving américain permet de se gaver de trois matchs plutôt qu’un. En cette journée festive, les Cowboys retiendront particulièrement l’attention, eux qui pourraient déposséder les Redskins du premier rang dans leur division.

La division Est de la conférence nationale est devenue un tableau imprévisible. Lors des 13 dernières saisons, aucun champion de division n’a été couronné deux années de suite.

Les Redskins ont pris la pole cette saison, mais une tuile leur est tombée sur la tête dimanche quand le quart-arrière Alex Smith a vu sa saison prendre fin.

La partie n’est toutefois pas perdue. Bien sûr, Smith trouve le moyen de gagner et inspire le respect des troupes, mais il n’était pas le moteur des Redskins. Washington doit maintenant tourner ses espoirs vers Colt McCoy, réserviste de carrière qui n’a lancé que 23 passes depuis 2014.

Son expérience dans les moments importants est infiniment limitée, mais les Redskins ne sont pas construits pour être transportés par leur quart-arrière. McCoy, s’il limite les gaffes et fait le nécessaire, ne devrait pas être un boulet pour les Skins, qui misent avant tout sur leur défensive et la 12e meilleure attaque au sol du circuit pour les transporter.

N’empêche que la commande face aux Cowboys s’annonce ardue. Smith est le dernier dans une longue liste de blessés qui affecte l’équipe, principalement sur la ligne offensive et chez les receveurs.

Les Cowboys jouent mieux offensivement depuis la transaction pour le receveur Amari Cooper. La moyenne de verges par match de Dak Prescott est passée de 202,4 à 240,3 depuis l’échange, qui lui procure une cible de qualité, sans toutefois être exceptionnelle pour l’instant.

Les Redskins devront freiner le porteur Ezekiel Elliott et sont équipés pour le faire, avec la sixième meilleure défensive contre la course. Cette unité a toutefois cédé plus de 100 verges au sol à ses trois derniers matchs.

Bears et Saints dominants

Dans les autres matchs, les Bears tenteront de malmener les Lions pour une deuxième fois en trois semaines en profitant des largesses de la ligne offensive adverse. Privés du porteur recrue Kerryon Johnson, les Lions risquent vite de devenir unidimensionnels et prévisibles. À prendre en considération, toutefois, les Bears pourraient avoir les jambes molles entre un match du dimanche à 20 h 20 et un autre en plein jeudi midi. Et Mitchell Trubisky est incommodé par une légère blessure à l’épaule.

Le duel en soirée produira son lot de feux d’artifice. À la semaine 3, les Falcons avaient poussé les Saints en prolongation, dans une pétarade remportée par les Saints au compte de 43-37. Place à un autre duel qui devrait ravir les poolers de ce monde !