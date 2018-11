Claire Samson toujours incertaine de poursuivre son mandat de députée caquiste

Écartée lors de la formation du conseil des ministres, la députée Claire Samson était de retour au parlement mardi, mais sa santé demeure vacillante et elle refuse d’accorder son appui au gouvernement Legault.

La députée caquiste d’Iberville était absente depuis l’assermentation des ministres, le 18 octobre dernier. Elle était depuis en congé de maladie, souffrant d’épilepsie depuis des années. Mardi, la députée semblait avoir perdu beaucoup de poids depuis son dernier passage à Québec.

Claire Samson n’écarte toujours pas la possibilité de démissionner de son poste de députée, étant donné son état de santé. «Pour le moment, ma santé est sous évaluation : on verra le diagnostic des médecins d’ici la mi-décembre. Et puis, on verra après», souligne-t-elle.

Depuis qu’elle a quitté abruptement le Salon rouge en pleine assermentation des ministres, le premier ministre François Legault n’a pas tenté de retenir publiquement sa députée. Mais Claire Samson n’entend pas demander d’explications à son chef. «On n’a pas à se réconcilier, dit-elle. M. Legault a pris des décisions qu’il devait prendre et puis c’est comme ça dans la vie.»

Toutefois, la députée d’Iberville reconnaît être déçue d’avoir été écartée du conseil des ministres, alors que plusieurs nouveaux venus à la CAQ ont accédé au Saint des Saints. «Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise... c’est décevant», a-t-elle affirmé. Elle entend maintenant se concentrer sur son travail de députée, si sa santé le permet.

Questionnée à savoir si elle est pleinement solidaire du gouvernement Legault, Claire Samson a évité de répondre directement à la question. «Écoutez, je ne les ai pas vus depuis les élections, c’est mon premier caucus, dit-elle. Alors, on va prendre ça étape par étape.»