Deux critiques du Kremlin veulent faire «suspendre» la Russie d’Interpol

LONDRES | Le financier britannique William Browder et l’opposant russe en exil Mikhaïl Khodorkovski ont annoncé mardi à Londres leur intention d’entamer une procédure pour faire « suspendre » la Russie d’Interpol, qui est en train d’élire son nouveau président.

La police mondiale est privée de chef depuis la « démission » subite de son ancien patron Meng Hongwei, accusé de corruption en Chine et qui a mystérieusement disparu début octobre.

Deux candidats sont en lice pour lui succéder : l’actuel président par intérim, le Sud-Coréen Kim Jong-yang, et un général russe, Alexandre Prokoptchouk. Citant des sources britanniques, le quotidien The Times a affirmé dimanche que ce dernier était donné favori.

« Il n’y a probablement pas de personne plus inappropriée que lui et il n’y a pas de pays plus inapproprié que la Russie pour être à la tête d’Interpol », a déclaré au cours d’une conférence de presse le financier William Browder, dont la Russie tente d’obtenir l’extradition depuis des années.

Le Britannique affirme que la Russie a tenté « à six reprises d’abuser Interpol » pour le faire arrêter, alors même qu’il se bat pour que des sanctions soient prises contre les responsables de la mort dans une prison russe en 2009 de son ex-employé, le juriste Sergueï Magnitski.

Des pratiques qui justifient selon lui de contrer l’influence russe au sein de l’organisation policière internationale.

« Nous avons l’intention d’entamer une procédure judiciaire pour que la Russie soit suspendue d’Interpol », a déclaré le financier.

Selon l’avocat britannique Ben Emmerson, un spécialiste des droits de l’Homme présent à la conférence de presse, cette procédure pourrait être enclenchée en 2019.

Mikhaïl Khodorkovski, un oligarque déchu devenu un opposant en exil, a également exprimé sa préoccupation quant à la candidature d’Alexandre Prokoptchouk.

« Je crains sérieusement que si M. Prokoptchouk est élu président d’Interpol, alors, sur ordre du Kremlin, il sera prêt à faire absolument n’importe quoi », a-t-il dit.