Dix, c’est six

« Entendu aux bulletins météo : “On prévoit dix (di) degrés.» Cette prononciation est-elle correcte ? » demande Alain, un lecteur. Le mot dix peut se prononcer de trois façons différentes. Le x final peut être muet quand ce terme, dans le rôle de déterminant numéral, précède un nom commençant par une consonne ou un h aspiré. Ex. : Hector a mangé dix (di) harengs en dix (di) jours. Le x se prononce z quand dix est suivi d’un nom ou d’un adjectif commençant par une voyelle ou par un h muet. Ex. : Hector (encore lui) mange comme dix (diz) hommes. Dix devient généralement diss dans les autres cas. Ex. : Mon petit-fils de quatre ans sait compter jusqu’à cent dix (diss). Ce serait trop simple s’il n’y avait pas d’exceptions ! Les prononciations di et diss sont permises devant une date commençant par une consonne; et on pourra dire diz ou diss devant un nom de mois commençant par une voyelle : le diss avril; le diz août. Les mêmes règles s’appliquent à six.