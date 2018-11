Domi, monsieur constance

Max Domi est encore à des années-lumière du record de la LNH. En 1983-1984, Wayne Gretzky avait récolté au moins un point dans 51 matchs d’affilée avec les Oilers d’Edmonton.

Il y a un vieux principe qui dit que les records sont faits pour être battus. Celui de Gretzky risque de rester pour encore plusieurs années. Au cours de sa série de 51 matchs, le numéro 99 avait amassé 153 points (61 buts, 92 passes). Une autre époque, une autre planète...

Chez le Canadien, Guy Lafleur détient la plus longue séquence de rencontres avec au moins un point. En 1976-1977, le Démon blond avait écrit son nom sur la feuille de pointage dans 28 matchs d’affilée, récoltant 61 points (19 buts, 42 passes) lors de cette séquence.

Domi n’a pas en tête de menacer les marques de Lafleur avec le Tricolore ou de Gretzky dans la LNH. Quand on lui parle de sa bonne séquence, il réplique toujours que la victoire demeure l’unique chose importante à ses yeux.

S’il cherche à déplacer les réflecteurs dans une autre direction, Domi a quand même réalisé un exploit peu banal lors de la visite des Capitals de Washington, lundi, au Centre Bell. Dans un revers de 5 à 4 en prolongation, il a inscrit une passe sur le but de Jeff Petry en deuxième période pour prolonger à 10 sa série de matchs avec au moins un point.

Dans l’univers du Tricolore, ça faisait une éternité qu’on avait vu ça. Vincent Damphousse avait été le dernier joueur à connaître une série de 10 matchs avec au moins un point. C’était en février 1996.

Heureux à Montréal

Acquis en juin dernier des Coyotes de l’Arizona en échange d’Alex Galchenyuk, Domi profite d’un second souffle depuis qu’il porte les couleurs du bleu-blanc-rouge. Il n’a jamais été intimidé par la folie d’un marché comme Montréal ou par son changement de position, passant de l’aile au centre.

« Il est intense à tous les matchs, il veut gagner, a expliqué Claude Julien. Je dirais qu’il est à 90 % du temps très motivé. Ça donne de l’énergie à ton équipe aussi. J’aime la façon dont il se comporte et il travaille bien avec ses coéquipiers. Il veut gagner et ça donne du caractère à ton équipe. Je l’ai dit souvent, il est heureux dans une ville comme Montréal. Il avait besoin d’une plus grande scène. »

En 21 matchs depuis le début de l’année, Domi a déjà 25 points (10 buts, 15 passes) à son dossier. D’une constance remarquable, il n’a pas obtenu de point dans seulement trois rencontres.

Juulsen : fracture au visage

Noah Juulsen a joué de malchance contre les Capitals en recevant deux tirs au visage en première période seulement. La deuxième rondelle aura finalement fait beaucoup plus de dommages. Il a subi une fracture au visage en redirigeant avec son bâton une frappe de Brett Connolly.

Juulsen n’a pas accompagné ses coéquipiers pour le voyage à Newark et Buffalo et il s’absentera pour une période indéterminée. Avec la perte du jeune défenseur de 21 ans, Claude Julien recommencera à travailler avec une formation à sept défenseurs d’ici le retour de Shea Weber.

Xavier Ouellet devrait logiquement renouer avec l’action face aux Devils, ce soir. Karl Alzner restera fort probablement sur la passerelle de presse.

► Dans la LNH, Mike Hoffman, des Panthers de la Floride, a la séquence active la plus longue avec 16 matchs d’affilée avec au moins un point.

► Le CH a rappelé l’ailier Michael Chaput du Rocket de Laval. En 18 matchs avec le Rocket, le Québécois de 26 ans a obtenu 10 points (7 buts, 3 passes). Après le match contre les Capitals, Claude Julien avait dit qu’il n’était pas heureux du travail de son quatrième trio.