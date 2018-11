Du positif pour l'attaquant des Sénateurs Matt Duchene

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Matt Duchene semble avoir mis derrière lui le fameux «Ubergate», car il connaît de bons moments sur la patinoire et au plan des négociations contractuelles.

En date de mardi, l’ancien porte-couleurs de l’Avalanche du Colorado occupait le cinquième rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec 27 points cette saison. D’ailleurs, il a été très productif au cours de ses trois dernières rencontres, totalisant huit points. L’Ontarien a récolté deux buts et une mention d’aide lors de chacune de ses deux plus récentes sorties, samedi, contre les Penguins de Pittsburgh, et lundi, face aux Panthers de la Floride.

Ces performances sont de nature à rassurer les Sénateurs, qui auraient réalisé des progrès dans leurs pourparlers avec le principal intéressé. Celui-ci en est à sa dernière campagne d’un contrat de cinq ans et de 30 millions $ et pourrait profiter du marché de l’autonomie l’été prochain.

Or, selon le réseau TSN, Duchene serait prêt à accepter un pacte d’une durée maximale de huit ans, à raison de 8-9 millions $ par année. La chaîne Sportsnet avait rapporté dimanche que les parties concernées avaient discuté deux fois lors des récentes semaines.

«C’est définitivement une possibilité à envisager, avait admis Duchene au réseau TSN en septembre, quant à l’éventualité de signer une entente à long terme. Nous verrons comment les choses se dérouleront. Évidemment, il s’agit d’une question d’affaires et je ne possède pas de boule de cristal.»

«Peu importe l’issue du dossier, ce sera une décision difficile. Mais si je prends celle-ci plus tard, bien, ce sera plus avantageux pour moi à court terme, puisque je pourrai me concentrer sur le hockey.»

Néanmoins, les prochaines semaines seront déterminantes pour les gens impliqués. Si Ottawa connaît une mauvaise séquence et se trouve loin d’une place en séries éliminatoires, le directeur général Pierre Dorion pourrait être tenté de liquider certains actifs. Les «Sens» occupent le 11e rang de l’Association de l’Est avec une fiche de 9-9-3.