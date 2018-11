Fin de l’enquête sur le financement politique

Deux ans et demi et 560 000 $ plus tard, l’enquête du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) sur le financement politique des 20 dernières années a finalement pris fin. Mais le dévoilement des résultats n’est pas pour demain.

En avril 2016, tous les partis à l’Assemblée nationale ont consenti à ouvrir leurs livres au chien de garde de la Loi électorale. Les limiers du DGEQ avaient le mandat de remonter jusqu’en 1996 pour scruter les documents liés au financement des différentes formations politiques.

Devant l’ampleur de la tâche, Pierre Reid a même eu recours à une expertise externe, la firme comptable Samson & associés, pour l’aider à déceler les traces de financement politique illégal.

« Le contrat avec la firme s’est terminé [la] semaine [dernière], donc en date du 15 novembre, et nos derniers échanges avec la firme, eux, remontent au 8 novembre, donc le mandat de vérification a pris fin très récemment », a précisé la porte-parole du DGEQ, Julie St-Arnaud.

Le mandat de la firme devait initialement se terminer le 31 janvier dernier. Une prolongation du contrat a été nécessaire, ce qui a occasionné des coûts supplémentaires. La vérification du financement politique des 20 dernières années aura donc coûté 560 000 $ en argent public.

Pause électorale

La relationniste précise que l’enquête a connu « une certaine pause » pendant la période électorale et même durant les mois qui ont précédé la campagne.

« C’est juste une question de capacité des ressources internes de mener à la fois ce mandat-là et d’organiser tout ce qu’une élection implique », dit-elle pour expliquer les délais.

Mais les Québécois devront patienter encore un peu avant d’avoir l’heure juste sur le financement politique qui a dominé les deux dernières décennies. Le DGEQ et son équipe en sont à « finaliser le mandat ».

« Je sens la volonté de mener ça à bien rapidement, mais personne ne s’est prononcé sur un échéancier fixe, a dit Julie St-Arnaud. Ce sera dans les prochains mois, assurément. »

Impacts

Depuis le début de cette enquête, le PLQ a dû rembourser 939 294 $ de dons illégaux.

Après avoir contesté une partie des sommes demandées, le Parti québécois a versé au DGEQ 376 025 $ de contributions irrégulières, alors que la CAQ a dû restituer 87 505 $.