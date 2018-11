Impact: Richard Legendre prend sa retraite

Le vice-président exécutif, développement stratégique et communications de l’Impact de Montréal, Richard Legendre, a annoncé mardi qu’il mettra un terme à ses activités professionnelles à temps plein.

Après une carrière de 40 ans dans le milieu du tennis, de la politique provinciale et plus récemment du soccer, il quittera ses fonctions avec le club montréalais le 21 décembre.

«C’est une décision longuement réfléchie et planifiée, a déclaré Legendre dans un communiqué de l’Impact. J’en avais d’ailleurs parlé une première fois à Joey Saputo [le grand patron] en juin 2017. Je suis au point dans ma vie où je veux me donner du temps et de l’espace pour toutes sortes d’activités personnelles et possiblement quelques collaborations professionnelles.»

Plusieurs contributions

Legendre s’était joint à l’Impact en 2007 à titre de vice-président exécutif de l’équipe et du Stade Saputo. Il a d’abord contribué à la construction de celui-ci en 2008 et a assumé la responsabilité du projet d’agrandissement du stade en 2012 afin de permettre l’accès de l’Impact à la Major League Soccer (MLS). Il a également piloté le projet de construction du Centre Nutrilait, le centre d’entraînement du club, en 2014.

«Je suis très fier d’avoir pu accompagner Joey et l’Impact de Montréal dans cette fulgurante progression pendant 11 ans, la plus importante croissance d’un club sportif professionnel au Québec durant cette dernière décennie, a-t-il ajouté. Nous ne sommes pas encore rendus où nous voulons être, mais beaucoup de chemin a été parcouru depuis la construction du Stade Saputo.»

«Son expertise, son dévouement et sa détermination ne sont que quelques-unes de ses qualités qui ont aidé le club à grandir et à devenir ce qu’il est aujourd’hui, a mentionné Saputo à propos de Legendre. Je lui souhaite une excellente retraite pleinement méritée. Puisque le départ de Richard est connu depuis quelques temps, le processus de transition est déjà bien amorcé et la restructuration du personnel administratif sera bientôt complétée. Je sais aussi que Richard ne sera pas bien loin pour donner un coup de main au besoin.»

Legendre est devenu bachelier en récréologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières en 1975, après trois années passées à l’Université Florida State. De 1974 à 1979, il a évolué sur le circuit de tennis de l’ATP et est devenu membre de l’équipe canadienne de la Coupe Davis en 1978. Il a ensuite occupé diverses fonctions dans le milieu du tennis, notamment celles de directeur des Internationaux de tennis du Canada à Montréal, de 1988 à 2001.

En politique, il fut notamment député du Parti québécois dans Blainville et ministre au Tourisme, au Loisir et au Sport, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la Faune et des Parcs, de 2001 à 2003.