La commissaire à l'éthique enquête sur le ministre Fitzgibbon

La Commissaire à l’éthique a déclenché une enquête sur le cas du ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon, qui détient des actions d’un important fournisseur de Bombardier.

Le ministre caquiste s’est défendu mardi d’être en conflit d’intérêts, lui qui possède l’équivalent de 105 000$ d’actions de l’entreprise Héroux-Devtek. Cette compagnie vend des pièces qui entrent dans la fabrication de plusieurs avions de Bombardier.



Rappelons que le ministre Fitzgibbon a ouvert la porte la semaine dernière à une aide additionnelle de l’État à l’avionneur québécois, cette fois pour sauver le programme des avions commerciaux CRJ fabriqués à Mirabel.



«Les actions que je détenais quand j’étais administrateur sont maintenant dans une fiducie sans droit de regard et c’est un compte discrétionnaire, où je n’ai aucune influence sur les actions qui sont détenues sur mon compte de fiducie. Elles le sont depuis quelques jours», a confié l’homme d’affaires mardi, à l’entrée d’une réunion des élus du gouvernement.

Le ministre de l’Économie a précisé qu’il avait quitté le conseil d’administration de la compagnie au lendemain de l’élection et que les actions qu’il détenait ont aussitôt été «basculées» dans un compte discrétionnaire.



«Depuis le 3 octobre, je ne vois pas ce qui est dans mon compte, a-t-il insisté. Au moment où on se parle, elles pourraient être vendues, je ne le sais même pas. Mon focus principal dans Bombardier, ce sont les 2500 emplois.»



Des explications qui n’ont pas convaincu les partis d’opposition, qui ont réclamé haut et fort l’intervention de la Commissaire à l’éthique pour faire toute la lumière sur cette situation délicate.

La Commissaire Ariane Migole a fait savoir en fin de journée mardi qu’elle ouvrait une enquête sur Pierre Fitzgibbon.