La FCEI exige une loi spéciale pour mettre fin à la grève tournante chez Postes Canada

MONTRÉAL – La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement fédéral d’adopter une loi spéciale afin de mettre fin à la grève tournante des syndiqués de Postes Canada.

La FCEI soutient que ces moyens de pression entamés le 22 octobre pèsent trop sur les finances des PME canadiennes, surtout à l’approche des Fêtes.

«De la perspective de plusieurs entreprises qui ont besoin des services de Postes Canada, les grèves tournantes se tiennent depuis une période quand même considérable, a affirmé Martine Hébert, porte-parole nationale à la FCEI. Environ deux entreprises sur trois que nous avons interrogées au pays affirment avoir été affectées négativement par la grève et elles ont dû assumer des coûts additionnels estimés à environ 3000 $ en raison notamment de ventes perdues, de retards de paiements ou de l’utilisation de services alternatifs plus coûteux.»

Après avoir sondé ses membres, la FCEI a affirmé que 67 % des PME ont connu des problèmes de liquidité à cause des retards de réception ou de livraison de chèques et de factures, que 41 % ont attendu des produits et des fournitures d’autres entreprises dont ils avaient besoin et que 35 % ont vu des marchandises livrées en retard aux clients.