La trame sonore de «La course des tuques» déjà en vente

Le signal de départ de «La course des tuques» sera bientôt donné au cinéma, avec la sortie au grand écran, le 7 décembre, de la suite de la populaire «Guerre des tuques 3D» couronnée plus grand succès aux guichets canadiens en 2015.

Mais en attendant de renouer avec les sympathiques personnages animés et leurs combats enneigés, on peut déjà se procurer la trame sonore du long métrage, qui réunit les voix de Ludovick Bourgeois, Alexe, les Cool Kids, Corneille, Étienne Cousineau, Dumas, Lara Fabian, Garou, Lulu Hughes, Joshua Moreno, Alex Nevsky, Kim Richardson et Simple Plan. Un album de 12 chansons interprétées en solo ou en duo, et dont les textes parlent d’amitié, d’entraide, de l’importance de croire en ses rêves et de l’envie de mordre dans la vie.

Les musiques de la trame sonore de «La course des tuques» sont essentiellement signées Fred St-Gelais et Nelson Minville. Dumas et Corneille, entre autres, ont également composé quelques pièces, et la direction artistique de l’album a été assurée par Nancy Brault et Marie-Claude Beauchamp.

Deux extraits de l’opus, «Comme si» – interprétée par Alexe – et «Pour commencer», entonnée par Alex Nevsky, ont déjà été dévoilés. Parmi les comédiens qui prêtent leur voix à Sophie, François «Les lunettes», Ti-Guy-La-Lune et autres protagonistes de «La course des tuques» dans le film, on compte Hélène Bourgeois-Leclerc, Mariloup Wolfe, Gildor Roy, Sophie Cadieux, Anne Casabonne, Catherine Trudeau ainsi que les nouveaux venus Ludivine Reding et Mehdi Bousaidan.