Le congédiement de Todd McLellan «était nécessaire», affirme Connor McDavid

Figure de proue et capitaine des Oilers d’Edmonton, l’attaquant Connor McDavid a réagi au congédiement de l’entraîneur Todd McLellan, mardi.

«Ultimement, nous sommes une équipe qui sous-performe en ce moment et personne n’est heureux d’où nous sommes présentement. Ce changement était nécessaire», a-t-il indiqué aux médias présents à l’entraînent de la formation albertaine.

L’auteur de 12 buts et 16 mentions d’aide en 20 parties cette saison a ajouté qu’il était difficile d’identifier ce qui ne colle pas chez les Oilers, mais il envoyé un message fort à ses coéquipiers.

«C’est dur de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas exactement et sur ce dont nous avons besoin, a-t-il révélé. Nous sommes tous à blâmer. Ce n’est pas la faute de Todd [McLellan], c’est la faute des joueurs. Nous devons revenir à la base et nous mettre au travail.»

Sans s’étendre énormément sur l’arrivée de Hitchcock, McDavid a tout de même souligné le bagage de celui qui aura la lourde tâche de faire produire cette formation qui déçoit saison après saison.

«Il a une fiche impressionnante dans la LNH et sur la scène internationale. C’est un gars avec énormément d’expériences et j’ai hâte de voir la suite.»

David Perron émotif

À St. Louis, c’est un David Perron visiblement secoué par le congédiement de Mike Yeo qui s’est présenté devant les médias.

«C’est dur de voir ça, a d’abord dit le Québécois. On se sent mal pour un gars [Yeo] qui travaille tellement fort et dont la saison vient de prendre fin. Éventuellement, ça va tous nous arriver un jour dans notre carrière, que nous soyons échangés ou n’importe quoi. Ce n’est jamais plaisant à entendre.»

Les Blues sont présentement au dernier rang de la section Centrale et ont perdu quatre de leurs cinq derniers départs. Perron, qui était agent libre cet été, a choisi de revenir à St. Louis dans l’optique que cette formation était susceptible de remporter la Coupe Stanley.

«J’y crois toujours, c’est la raison principale pourquoi j’ai signé ici, a indiqué Perron. J’ai passé tellement proche l’an passé [avec les Golden Knights de Vegas], c’est sûr que je voulais un bon environnement pour ma famille, mais également un bon environnement sur le plan hockey. Quand tu as du plaisir sur la glace tous les jours, tu ne penses pas au reste et tu as toujours le sourire aux lèvres. Présentement, ce n’est vraiment pas le cas. Nous devons rehausser notre jeu et y mettre beaucoup plus de passion.»