Les autorités demandent de ne plus consommer de laitue romaine

Les résidents du Québec et de l'Ontario doivent cesser de consommer de la laitue romaine sous toutes ses formes en raison d’une éclosion d’infections à E. coli, avise l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

«À l'heure actuelle, les données issues de l'enquête en Ontario et au Québec donnent à penser qu'il y a un risque d'infection à E. coli associé à la consommation de laitue romaine», soutient l'ASPC dans un communiqué.

Cet avis est en vigueur «jusqu'à ce qu'on en sache plus sur l'éclosion et la cause de la contamination», peut-on lire dans le communiqué.

Les autorités affirment qu'en date d'aujourd'hui, 18 cas d'infections à cette bactérie font l'objet d'une enquête au pays, dont 15 au Québec. Les trois autres cas sont situés en Ontario.

«La majorité des personnes qui sont tombées malades en Ontario et au Québec ont déclaré avoir mangé de la laitue romaine avant que ne se manifeste la maladie, ajoute l'Agence de la santé publique. Elles ont dit en avoir mangé à la maison, ainsi que dans des salades préparées vendues en magasin, ou dans des mets commandés dans des restaurants et des chaînes de restauration rapide.»

Des analyses réalisées en laboratoires démontrent que ces cas sont «sont génétiquement liées aux maladies signalées dans une précédente éclosion d'infections à E. coli en décembre 2017».

«Cela nous démontre que la même souche d'E. Coli est à la source des maladies au Canada et aux États-Unis, comme nous l'avons vu en 2017 et nous laisse supposer qu'il pourrait y avoir une source récurrente de contamination, souligne l’ASPC. Les enquêteurs utilisent des preuves recueillies dans les deux cas d'éclosion afin de tenter d'identifier la source de contamination dans ces situations.»