Les Foreurs remportent un match de fou

Après 60 minutes de jeu, 13 buts et deux tours du chapeau, les Foreurs ont pris le dessus des Cataractes de Shawinigan 7 à 6, mardi soir, à Val-d’Or.

Le duel a débuté sur les chapeaux de roues, alors que Yan Dion, Nicolas Ouellet et Émile Lauzon ont touché le fond du filet dans les deux premières minutes du match pour les vainqueurs. Treize minutes plus tard, les visiteurs ont créé l’égalité, et ce en 1min 30s. Vincent Senez, Mavrick Bourque et Anthony Imbeault ont été les marqueurs.

C’est à ce moment que Dion a ouvert la machine, amassant pas moins de deux buts et complétant par le fait même son tour du chapeau. Tout ça avant la fin du premier vingt.

En deuxième période, Senez a imité son adversaire, déjouant Mathieu Marquis deux autres fois. Son coéquipier Max-Antoine Melançon a fait de même, mais Ivan Kozlov a également fait mouche dans le camp des Foreurs.

C’est finalement Frédéric Abraham qui a donné la victoire aux favoris de la foule, lors de l’engagement ultime. Il s’agissait de son premier filet de la saison.

Devant la cage des gagnants, Marquis à réaliser 32 arrêts, signant ainsi une cinquième victoire cette saison. Du côté des Cataractes, Lucas Fitzpatrick a été chassé de la partie après les deux premiers buts de ses adversaires, tandis qu’Antoine Coulombe a permis les autres réussites des Foreurs, lui qui a reçu 32 lancers.

Benoit-Olivier Groulx tranche en prolongation

À Halifax, Benoit-Olivier Groulx a profité d’un avantage numérique en prolongation pour donner la victoire aux Mooseheads 4 à 3 sur les Islanders de Charlottetown.

Les vainqueurs avaient pris les devants 3 à 0 en première période, via des réussites de Jared McIsaac, Arnaud Durandeau et Antoine Morand.

Les Islanders ont ensuite repris vie avec le cinquième de Derek Gentile en deuxième période. Colin Van Den Hurk et Daniel Hardie ont ensuite marqué en troisième pour amener tout le monde en temps supplémentaire.

Le gardien Alexis Gravel a obtenu la victoire en réalisant 33 arrêts, alors que son vis-à-vis, Matthew Welsh, a hérité de la défaite, lui qui a fait face à 22 tirs.