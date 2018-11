La Fondation Maison Dauphine présentera ce soir, dès 19 h 30 à la salle Raoul-Jobin du Palais Montcalm, son 1er spectacle-bénéfice l’Open House de La Dauphine, présidé par le maire de Québec, Régis Labeaume, et animé par la comédienne Guylaine Tremblay. Ce spectacle mettra en vedette plusieurs artistes de talent d’ici, tous unis l’instant d’un soir, pour la cause des jeunes de la rue. Par ailleurs, selon la thématique du spectacle, La Dauphine vous ouvrira ses portes, de 10 h à 16 h, afin de vous permettre de découvrir ou de mieux connaître les jeunes, les intervenants, les installations et les services offerts par l’organisme. Billets pour le spectacle au www.palaismontcalm.ca/programmation/open-house-dauphine/

Ensemble pour un Noël sans faim

Photo courtoisie

Le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour a procédé, le 7 novembre dernier, au lancement officiel de sa 3e campagne de financement sous le thème « Ensemble pour un Noël sans faim ». Geneviève Everell, originaire de Limoilou et chef propriétaire de Sushi à la maison, a accepté le rôle de porte-parole de la campagne, qui a pour objectif d’amasser 35 000 $ au moyen de 3 activités : une cueillette de denrées et de dons en argent au Patro et dans les 3 épiceries partenaires jusqu’au 31 décembre ; un concert de Noël, le dimanche 25 novembre à 14 h 30 à la salle Sylvain-Lelièvre et un bazar de Noël le vendredi 30 novembre au Patro Roc-Amadour. Sur la photo, de gauche à droite : Martin Deschênes, directeur du Service d’entraide ; Sol Zanetti, député de Jean-Lesage ; Geneviève Everell, porte-parole ; Jean-Marc Duval, responsable des relations citoyennes et des organismes du député fédéral Alupa Clarke ; Sylvie Denis et Luce Sauvageau, respectivement responsable et directrice musicale de l’Ensemble vocal Chanterelle.

Patro de Charlesbourg

Photo courtoisie

La 13e Dégustation de fromages et de vins d’importation privée au profit de la Fondation Patro de Charlesbourg, tenue le 8 novembre dernier sous la présidence d’honneur de Paule Warren, pharmacienne propriétaire affiliée, Brunet, Carrefour Charlesbourg, a permis d’amasser 50 000 $. Dans l’ordre habituel, sur la photo, 1re rangée : Carolle Pelletier, directrice générale du Patro de Charlesbourg ; Alain Coulombe, Paule Warren, présidente d’honneur et Patricia Brochu. 2e rangée : Benoit Boivin, président de la Fondation du Patro ; Raymond Boissenault et Mike Falardeau. À l’arrière : Donald Gingras, Jean Chaumette, Guy Hudon, Denis Blackburn, Jean-François Fortin et Jérémie Laliberté.

« On fait tous partie de l’équipe »

Photo courtoisie

C’est sous ce thème (titre) que l’Académie Saint-Louis a lancé, le 8 novembre dernier sa campagne majeure de financement privé de 2,5 M$ pour la construction d’un complexe sportif multidisciplinaire d’une superficie de plus de 2500 m2, qui sera l’un des plus vastes à Québec, avec celui du PEPS de l’Université Laval. Le Mouvement Desjardins est devenu le premier partenaire privé à confirmer sa contribution totalisant 750 000 $. Sur la photo, de gauche à droite : Jean Duguay, président de la Fondation Académie Saint-Louis ; Suzanne Canac Marquis, présidente de la Caisse Desjardins Des Rivières de Québec ; Mireille Guay, directrice générale de l’Académie Saint-Louis et Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

Anniversaires

Photo courtoisie

Max Pacioretty (photo) attaquant des Golden Knights de Vegas (LNH), 30 ans... Andrew Ranger, pilote de course automobile québécois, 32 ans... Marc Labrèche, comédien, acteur et animateur du Québec, 58 ans... Bo Derek, actrice et productrice américaine, 62 ans... Jocelyn Bourque (Jos pour les intimes), ex-directeur des sports au Journal de Québec, 71 ans... Nanette Workman, chanteuse québécoise, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 novembre 2017. Peter Berling (photo), 83 ans, acteur, producteur et écrivain allemand qui a travaillé à plusieurs reprises avec le réalisateur Werner Herzog... 2016. Konstantinos Stephanopoulos, 90 ans, président de la Grèce de 1995 à 2005... 2013. Sylvia Browne, 77 ans, médium et écrivaine américaine... 2011. Sergio Scaglietti, 91 ans, carrossier italien... 2008. Bob Jeter Jr., 71 ans, joueur de football de la NFL (11 saisons).