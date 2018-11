Maurice Filion sera immortalisé au Centre Vidéotron

« On aurait aimé qu’il soit présent avec nous, a assuré le président des Remparts, Jacques Tanguay, mardi. Il a été tellement impliqué, pas juste avec les Remparts, mais dans tout le sport à Québec. Il était avec moi quand on a parti le Rouge et Or. On s’est payé la traite et on a eu beaucoup de plaisir dans le sport. Il a toujours été là pour nous soutenir et ajouter son expérience. Ce sera une fierté de lui rendre hommage et ce le sera pour toute sa famille, j’en suis persuadé. »