Meilleurs achats 2019 du Guide de l’auto: Honda Pilot

Comme chaque année, Le Guide de l’auto a décerné son prix du meilleur achat pour une panoplie de catégories de véhicules.

Dans la catégorie des VUS intermédiaires, le Honda Pilot a reçu la mention du meilleur achat pour 2019 par l’équipe de journalistes du Guide.

Cette année, Honda a reprogrammé la boîte automatique à neuf rapports du Pilot afin de la rendre plus efficace, tout comme la réactivité du système arrêt/redémarrage automatique. Le Guide de l’auto a apprécié le rendement de son V6 de 3,5 litres, qui produit 280 chevaux et permet de remorquer jusqu’à 2 268 kg (5 000 lb). Sans être parfaite, la fiche de fiabilité du Pilot est attrayante, tout comme son confort de roulement et son agrément de conduite. Le tout est vendu à partir de 41 090$ avant les frais de transport et de préparation, rouage intégral inclus.

