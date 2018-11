Neufchâtel-Lebourgneuf: un sentier pédestre inquiète les citoyens

L’intention de la Ville de Québec d’aménager un sentier pédestre long de 360 mètres inquiète des citoyens du secteur de Neufchâtel-Lebourgneuf qui craignent pour leur qualité de vie.

Le sentier doit être construit derrière les propriétés du quadrilatère formé par les rues Courtois et Coursol et les avenues André-Malapart et Chauveau. La bande de terrain appartient à la Ville de Québec, mais une quarantaine de propriétaires ont obtenu le droit de l’utiliser depuis 1981 pour installer divers aménagements comme des haies, des clôtures, des jardins ou des cabanons.

Cet été, la Ville a prévenu les propriétaires du secteur qu’ils doivent retirer rapidement leurs aménagements pour permettre la réalisation du sentier pédestre. Un délai d’un mois leur a été donné. La date butoir a ensuite été repoussée au 1er mai 2019.

«Le ton de la première lettre du 1er août était maladroit. C’était une erreur. Nous aurions dû tenir une séance d’information d’abord», a admis d’emblée la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Savard. Tout en confirmant que la municipalité ira de l’avant dans la réalisation du sentier, Mme Savard a ajouté que «la Ville essaye de trouver des solutions. Nous aurons des propositions à faire aux citoyens (convoqués à une rencontre la semaine prochaine)».

Cette dernière a insisté sur le fait que ce genre de sentiers ne pose aucun problème dans les autres quartiers de la Ville. «Ça permet de désenclaver le nord et el sud et ça nous donne accès à trois grosses infrastructures d’aqueduc qu’on a dans le secteur», a-t-elle précisé.

CPE

Nathalie Tremblay, directrice générale du CPE Aux Poussinots d’Alakazou, sur l’avenue Chauveau, vient d’investir 45 000 $ pour installer notamment des jeux d’eau. Locataire des lieux, Mme Tremblay pensait que le terrain appartenait à son propriétaire et non pas à la Ville. «La récupération du terrain (par la municipalité) inclut pratiquement l’ensemble de l’aménagement», a-t-elle fait savoir.

Bien au fait de cette situation, Mme Savard a répété que des propositions seront faites à toutes les personnes touchées, y compris aux responsables de ce CPE qui a pignon sur rue depuis 30 ans.

L’opposition s’insurge

De son côté, Patrick Paquet, candidat de Québec 21 à l’élection partielle du 9 décembre dans Neufchâtel-Lebourgneuf, a indiqué que «le sentier n’est pas nécessaire. Ce n’est pas un besoin qui est demandé dans le secteur», a-t-il insisté. M. Paquet a demandé à la municipalité de «collaborer» avec les citoyens.

Annie Chabot, une résidente de la rue Courtois, a soutenu que le sentier passerait en arrière des résidences et que ceci causera «une perte d’intimité. On a des craintes au niveau des vols, des bris. On a des craintes quant à la possibilité de revendre nos maisons», a-t-elle fait remarquer.

Mme Chabot a ajouté que les propriétaires sont évidemment prêts à redonner accès à la Ville à son réseau d’aqueduc. «La Ville a tout simplement à nous identifier les items qui doivent être enlevés. On va le faire, a-t-elle assuré. Tout ce qu’on demande à la Ville, c’est de renoncer à faire ce sentier pédestre là. On parle précisément de 364 mètres. Pour la Ville, ce n’est rien. Pour nous, l’impact est considérable et majeur sur notre qualité de vie.»