Québecor s’associe à ComediHa!

Québecor se lance dans l’humour en acquérant une participation minoritaire dans ComediHa!.

L’annonce de l’arrivée de Québecor à titre de partenaire stratégique de ComediHa!, qui organise depuis 19 ans le plus important festival d’humour à Québec, a été faite aujourd'hui en présence du président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, et du président-fondateur et chef de la direction de ComediHa!, Sylvain Parent-Bédard.

«L’arrivée de Québecor constitue un levier important pour soutenir la croissance de ComediHa! et lui permettre de se positionner comme véritable leader de l’industrie de l’humour au Québec et dans la francophonie mondiale», a déclaré M. Parent-Bédard.

«Ensemble, nous pourrons renforcer notre positionnement en divertissement et miser sur la complémentarité de nos secteurs d’activité de façon à multiplier et créer de nouveaux contenus qui pourront être diffusés sur encore plus de plateformes», a fait savoir Pierre Karl Péladeau.

Sylvain Parent-Bédard a assuré que le siège social de ComediHa! resterait à Québec.