Réécrire l’histoire

Donc, on a publié de nouveaux manuels d’histoire, car les anciens parlaient d’Amérindiens et non de Premières Nations.

Je ne suis ni membre des Premières Nations ni historien.

Mais j’ai écouté des représentants des uns et des autres s’exprimer, et je ne comprends toujours pas où est le problème.

LES MOTS À LA MODE

Si les manuels utilisaient les expressions « sauvages » ou « Peaux rouges », je comprendrais.

Mais qu’est-ce qu’il y a de dérogatoire dans le mot « Amérindien » ?

Il me semble qu’on avait fait un progrès extraordinaire quand on s’est mis à utiliser ce terme, il y a quelques années. Avec « Autochtones ».

Mais là, ça ne convient plus ? Il faut pilonner les vieux manuels d’histoire et les remplacer ?

Jusqu’à ce qu’un mot plus « convenable » rende les nouveaux manuels obsolètes ?

Quand j’étais jeune, on disait « Iroquois ».

Plus tard, ne me demandez pas pourquoi, on nous a dit qu’il fallait dire « Iroquoiens ».

Dans cinq ans, ça va être quoi ?

Même chose pour « minorités visibles ».

Maintenant, il faut dire « personnes racisées ».

Plus cool. Plus « acceptable ».

Dans les nouveaux manuels d’histoire, on a enlevé une illustration qui montrait un Amérindien – pardon, un autochtone – pardon, un membre des Premières Nations se préparer à la guerre.

Paraît que cette image était « stéréotypée ».

Pourquoi ?

À ce que je sache, les membres des Premières Nations faisaient bel et bien la guerre.

Entre eux, et contre les Américains, les Britanniques et les Français.

On ne peut plus parler de cette réalité ?

Il faut la gommer ? L’effacer ?

Il n’y avait que les Blancs qui étaient violents, c’est ça ?

LES « SAGES »

Tiens, j’ai une idée pour les nouveaux manuels d’histoire.

Les hommes blancs étaient tous des chiens sales, des racistes, des bigots, des colonisateurs, des pilleurs, des violeurs et des voleurs, et le reste du monde était parfait.

Les Lumières ? Une bande d’illuminés qui se croyaient supérieurs à tout le monde et qui ont imposé leurs valeurs par la force.

C’est à cause d’eux que les Occi­dentaux ont colonisé l’Afrique et que George W. Bush a envahi l’Irak.

Shakespeare ? Molière ? Socrate ? Des misogynes, des bourgeois et des racistes.

Ne montrer que les défauts des Occidentaux et que les qualités des Orientaux, des Africains et des Sud-Américains.

On parle de Hiroshima et de Nagasaki sur trois pages. Mais pas un mot sur les atrocités commises par les Japonais à Nankin, en Chine.

Car les Asiatiques, on le sait, sont tous des sages.

Comme le maître dans Karaté Kid.

Ils parlent tous comme des fortune cookies.

Et il n’y a pas un problème de viols collectifs en Inde, nooon !

Les Indiens sont tous doux, calmes, contemplatifs.

Sereins, modestes, vertueux.

UNE SÉRIE DE CLICHÉS

Et après ça, on nous dit que la vision « occidentale » de l’histoire est bourrée de clichés !

Mais la version « politiquement correcte » de l’histoire n’est qu’une suite de clichés et de stéréotypes niaiseux !

Le « bon sauvage », l’autochtone sage, l’Africain rieur et accueillant, l’Asiatique zen.

Ce ne sont pas des clichés, ça ?