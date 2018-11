Transport structurant à Québec: «Toute la population est derrière nous», dit le président du RTC

Le président du Réseau de transport de la Capitale (RTC), Rémy Normand, s’est entretenu ce matin avec Benoît Dutrizac à QUB radio.

La Ville de Québec a annoncé lundi qu’elle avait retenu les services de Systra Canada pour la conseiller sur la conception du tramway.

Voici quelques citations marquantes de l’entrevue.

Sur le projet de tramway

«Nous, on travaille sur un projet à Québec qui n’exclut pas toute autre possibilité de connexion. Nous, on travaille sur notre projet pour les gens de Québec. On a réussi à définir un projet qui rallie tout le monde, il y a un large consensus fédéral, provincial, municipal... Toute la population est derrière nous. Alors, on travaille sur ce projet-là.»

Refondre le réseau de transport actuel

«De 2006 à 2016, il y a eu 100 000 automobiles de plus dans la région de Québec. Vous imaginez sans peine ce que ça a comme effet. De plus en plus, on observe des phénomènes de congestion que l’on n’observait pas il y a quelques années. On le sait, là, qu’élargir des autoroutes, créer un troisième lien, ç’a juste un effet dilatoire. Ça revient plus tard, le phénomène. Alors, il faut travailler sur un système de transport en commun. À Québec, on a fait cet effort-là il y a 25 ans. [...] On l’a fait en introduisant des autobus articulés qu’on a appelés ici, à Québec, nos “métrobus”. Ç'a eu un effet durant plusieurs années, mais, là, on arrive à saturation. Plus on met de bus, plus on se congestionne nous-mêmes dans les voies réservées aux heures de pointe. [...] Il faut arriver à passer à un seuil d’opération supérieur pour avoir une capacité plus grande avec, évidemment, un système qui a plus de capacité qu’on appelle un tramway.»

«Quand on parle d’un réseau structurant de transport en commun, ce n’est pas juste un tramway, il y a toute une volonté, derrière ça, de refondre le réseau actuel pour le rendre mieux connecté, offrir plus de diversité de correspondances aux gens qui vont le prendre. On ajoute à ça des stationnements incitatifs. On veut créer quelque chose comme 5000 cases de stationnement incitatif en périphérie pour que les gens puissent se barrer les pieds avant de rentrer dans la congestion et prendre un système efficace, rapide, fiable qui va les amener à destination.»

Rivaliser avec l’auto

«Avec un système comme celui-là, on va arriver à compétitionner l’auto pour que les gens puissent dire: “Oui, peut-être que je pourrais l’essayer.” Puis, moi, comme président du RTC, je ne casserai pas les bras du monde qui prend l’autobus. Ce que je souhaiterais, ce n’est pas que cinq personnes arrêtent de prendre leur auto, c’est que cinq personnes changent une fois par semaine leur comportement. Ça, c’est 20 % de gains à la fois pour le transport en commun et pour la congestion. C’est ça qu'il faut arriver à changer, comme perception. Nous, on le dit, que l’autobus, ce n’est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont continuer à avoir besoin de prendre leur auto, c’est sûr. Mais on le sait, que les individus vont faire des choix de déplacement différents s’ils ont la possibilité d’avoir un moyen de compétitionner l’auto.»

