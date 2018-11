Alex Ovechkin a le sens du spectacle. Il l’a encore prouvé en fin de match en applaudissant Carey Price après son arrêt miraculeux alors qu’il ne restait que deux secondes au cadran.

Photo Ben Pelosse

« C’était un moment assez cool, c’était un arrêt magnifique. Les partisans l’applaudissaient et j’ai décidé de faire de même. »

– Alex Ovechkin

Claude Julien a offert un bon résumé de ce revers de 5 à 4 en prolongation contre les Capitals.

Photo Ben Pelosse

« À la fin, la fatigue s’est fait sentir. On a joué à cinq défenseurs (en raison de la blessure à Juulsen) pendant plus de deux périodes et à trois trios en troisième période. Notre quatrième trio a connu beaucoup de difficulté ce soir [hier]. Quand tu reviens d’un voyage, c’est difficile aussi. Carey a tout fait pour nous garder dans le match. C’est peut-être cinq buts contre lui, mais c’est grâce à lui si on s’est battus jusqu’à la fin. Ce point, on va le prendre.»

– Claude Julien

Kenny Agostino a marqué son premier but dans l'uniforme du Tricolore. Il s'agissait de son troisième but dans la LNH.

« C'est une bonne sensation, j'avais hâte à ce premier but. Je veux contribuer aux succès de l'équipe. J’aurais aimé réussir mon premier dans une cause gagnante. Mais grâce à la magie de Price, nous avons récolté un point. Je donnerai maintenant la rondelle de mon but à mes parents. »

– Kenny Agostino

Reilly revient et marque !

Photo Ben Pelosse

Surpris d’avoir été laissé de côté au cours des deux matchs précédents, à Calgary et à Vancouver, Mike Reilly a souligné son retour au sein de la formation en inscrivant le premier but du match, hier. Le défenseur du Canadien est d’ailleurs venu près d’obtenir son troisième but de la saison quelques minutes plus tard, lui qui a obtenu trois des 18 lancers de son équipe en première période. Pour faire place à Reilly contre les Capitals, c’est Xavier Ouellet qui a écopé, et ce, pour la troisième fois au cours des cinq dernières rencontres du Tricolore.

Pauvre Juulsen

Photo Ben Pelosse

Ce n’est pas une, mais bien deux rondelles qui ont atteint Noah Juulsen au visage à une dizaine de minutes d’intervalle lors de l’engagement initial. Sur le premier tir, le casque a encaissé le choc, mais pas sur le deuxième. Il a redirigé avec son propre bâton une frappe de Brett Connolly dans sa figure. Il avait la joue enflée en sortant de la glace et du sang... Il a été transporté à l’hôpital pour y subir des traitements, forçant le CH à disputer un peu plus de deux périodes avec seulement cinq défenseurs.

Wilson sollicité

Tom Wilson a disputé hier son quatrième match depuis la suspension qui lui avait été imposée par la LNH. Le bouillant ailier droit des Capitals devait manquer 20 rencontres, mais un arbitre l’a réduite à 14, au moment où il en avait déjà purgé 16 ! Depuis sa rentrée, il est l’un des joueurs les plus sollicités de son équipe. Lors de victoire de sa formation (3 à 2), vendredi contre l’Avalanche du Colorado, il a été utilisé pendant un peu plus de 24 minutes, fait très rare pour un attaquant. Contre le Canadien, il a offert une passe parfaite à Alex Oveckhin pour contribuer au deuxième but de son équipe.

Photo Ben Pelosse

Trois buts en 75... secondes

Le Canadien a frappé à la vitesse de l’éclair en début de deuxième période quand il a inscrit trois buts en 75 secondes pour porter le pointage à 4 à 2. Après que Brendan Gallagher eut égalé la marque à la 20e seconde de jeu, ses coéquipiers Jeff Petry et Kenny Agostino (son premier dans l’uniforme du CH) l’ont imité à 1 min 8 s et 1 min 15 s respectivement. Ce quatrième but du Canadien aura signifié la fin du gardien Pheonix Copley, qui a été remplacé par Braden Holtby.

Photo Ben Pelosse

Et de 10 pour Domi !

En participant au but de Jeff Petry, Max Domi a porté à 10 sa série de matchs avec au moins un point. Il est le premier joueur du Canadien à accomplir cet exploit depuis Vincent Damphousse, qui avait fait de même entre le 7 et le

28 février 1996, accumulant 17 points, dont cinq buts, pendant cette période. Domi, lui, montre une fiche de cinq buts et neuf passes à ses 10 dernières rencontres.

Trois matchs en quatre jours

Après son duel contre les Capitals, le Canadien disputera une série trois matchs en quatre jours en se rendant au New Jersey pour y affronter les Devils demain, puis à Buffalo vendredi avant de retrouver le Centre Bell samedi à l’occasion de la visite des Bruins de Boston. Le match face aux Sabres s’amorcera à une heure inhabituelle (16 h), au lendemain de l’Action de grâce aux États-Unis.