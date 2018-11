Un camion fait une chute d'au moins 20 mètres au site d'enfouissement d'Hébertville-Station

Un homme dans la soixantaine a été blessé grièvement après que le camion à benne qu’il conduisait a fait une chute de 20 mètres au site d’enfouissement de la Régie des matières résiduelles (RMR) du Lac-Saint-Jean. L’endroit est situé dans le 9e rang Sud, à Saint-Bruno.



L’accident de travail s’est produit peu après 14 h 30, mardi après-midi, alors que la victime effectuait une manœuvre de déchargement. Pour une raison inconnue, son véhicule est tombé dans une fosse.



Une équipe de sauvetage en hauteur a été déployée pour aider les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) à secourir le conducteur. Près d’une dizaine d’intervenants de la Régie intermunicipale en sécurité incendie du secteur sud et du Service de prévention des incendies d’Alma se sont rendus sur place. Des civils qui étaient présents ont aussi procédé au sauvetage.



Après avoir été extirpé de sa fâcheuse position, l’homme a été transporté au centre hospitalier. Selon la SQ, sa vie ne serait pas en danger.



Le camion appartiendrait à l’entreprise Alfred Boivin de Saguenay. L’entreprise ne nous a pas rappelés et les représentants de l'entreprise qui étaient sur les lieux ont refusé de s’adresser aux médias.



La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) mènera une enquête.