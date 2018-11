Un haut responsable du groupe État islamique sur la liste noire américaine

WASHINGTON | Les États-Unis ont placé mardi un haut responsable du groupe djihadiste État islamique (EI) qu’ils combattent en Irak et en Syrie, Hajji Abdel Nasser, sur leur liste noire des « terroristes mondiaux ».

Il s’agit d’une décision prise en coordination avec le Conseil de sécurité de l’ONU, qui a placé lundi ce jihadiste sur sa liste des sanctions, qui prévoit un gel international de ses avoirs, une interdiction de voyager et un embargo sur les armes, a précisé le département d’État américain dans un communiqué.

Selon le département d’État, il a occupé « plusieurs postes haut placés au sein de l’EI », notamment comme « émir militaire en Syrie » et président d’un conseil qui « exerce le contrôle administratif des affaires de l’organisation terroriste » en rapportant directement à son chef, le « calife » autoproclamé Abou Bakr al-Baghdadi.

Cette « commission déléguée » est chargée de « préparer et émettre des ordres liés aux opérations militaires de l’EI, à la levée des impôts, à la police religieuse, et aux opérations commerciales et de sécurité », ajoute la diplomatie américaine.

« L’EI est à terre, mais pas hors jeu », a déclaré le coordinateur du contre-terrorisme au département d’État, Nathan Sales, cité dans le communiqué. « Alors que l’EI continue de perdre du terrain, nous devons lui couper tout accès aux ressources dont il a besoin pour propager le terrorisme à travers le monde », a-t-il ajouté.

Les États-Unis sont à la tête d’une coalition militaire qui a contribué à chasser l’EI de la quasi-totalité des territoires qu’il contrôlait en Irak et en Syrie, d’où le groupe jihadiste avait ourdi de nombreux attentats perpétrés notamment en Europe ces dernières années.

Les personnes sur la liste noire américaine voient leurs biens et avoirs éventuels aux États-Unis bloqués et ne peuvent plus faire affaire avec des ressortissants américains.