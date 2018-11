[VIDÉO] La crise des opioïdes frappe fort aussi à Québec

QUÉBEC – La ville de Québec, qui compte des dizaines de piqueries cachées, n'est pas épargnée par le fléau de la crise des opioïdes qui secoue le pays.

En effet, la police de Québec confirme que dans les deux derniers mois, cinq personnes sont mortes à la suite d'une surdose de drogue sur le territoire de Québec.

Bien des consommateurs de drogues dures se demandent si leur prochain "hit" sera leur dernier.

Alex, 25 ans, fait partie du nombre. Il consomme des drogues dures, essentiellement des opiacés, depuis qu'il a 19 ans.

Il a commencé à consommer des drogues dures lors d'un séjour en Colombie-Britannique. Quand il est revenu à Québec, en 2012, il lui est arrivé souvent de s'injecter dans des lieux publics, notamment dans un stationnement sous-terrain du quartier Saint-Roch.

«Tu as moins peur de te faire prendre par un agent. Mais ce n'est pas super. C'était pas le fun. Les gens consomment en public par choix. Personne n'a envie de consommer derrière un "container" ou dans un "parking". Ils sont malades. Ça presse, c'est urgent», a expliqué le jeune homme à TVA Nouvelles.

Pour Alex comme pour bien d'autres toxicomanes, la drogue répond à un besoin. «Ça aide à gérer l'anxiété, la déprime, l'ennuie», a-t-il mentionné.

Le plus souvent, Alex consomme seul, ce qui suscite des craintes chez lui. «Ça peux-tu être la dernière fois? Est-ce que je suis en train de me tuer?», se demande-t-il.

À quelques reprises, il avoue avoir eu peur d'y laisser sa peau. «Oui, j'ai eu peur, mais j'ai quand même continué de consommer, donc je n'ai peut-être pas eu assez peur.»

Le service de police de la Ville de Québec a une unité complète dédiée exclusivement aux stupéfiants. Les enquêteurs savent que le parc Jean-Paul-L'Allier, la bibliothèque Gabrielle-Roy et le parvis de l'église Saint-Roch sont des hauts lieux du trafic et de la consommation de drogues.

Bien que le phénomène n'a pas une ampleur aussi importante à Québec qu'à Montréal, les substances sont nombreuses et les réseaux sont bien structurés dans la capitale nationale.

Que ce soit via la surveillance physique, l'écoute électronique ou l'infiltration, l'équipe dirigée par le capitaine Jean-François Bernier dispose d'un vaste arsenal de techniques qui les mènent à faire des perquisitions et arrestations. «Les drogues qui nous préoccupent le plus présentement, c'est les réseaux qui distribuent de la drogue qui est contaminée, comme de l'héroïne ou de la cocaïne coupée au fentanyl. Quand on a apparition de ça sur notre territoire, ça devient notre priorité numéro un. On tasse tout... c'est une question de santé publique. La méthamphétamine a connu une recrudescence, surtout sur les jeunes adultes. L'abus de médicaments d'ordonnance est aussi très présent», a énuméré le capitaine Bernier.

Lorsque questionné à savoir combien de piqueries il existe sur le territoire de la ville de Québec, M. Bernier hésite et se contente de dire qu'on en compte plusieurs dizaines.