Vendredi fou: 4 gadgets technos à se procurer pour s’amuser en faisant du vélo d’hiver

Avec les premiers flocons de la saison viennent deux choses. Primo, la féérie des Fêtes. Secundo, le monde qui rouspète encore contre le vélo d’hiver.

Bonne nouvelle, toutefois: cet article ne s’adresse pas à eux, mais bien à celles et ceux qui voudraient s’initier à ce moyen de transport vivifiant et de plus en plus populaire.

Bien qu’on associe le vélo d’hiver à un bon coup de pédale et a de la sueur sur le front (on ne vous mentira pas, car c’est toujours le cas), il y a moyen de se munir de gadgets technos pour rendre le vélo-boulot encore plus agréable.

Tant qu'à parcourir les aubaines du Vendredi Fou (ou Black Friday si vous préférez), voici des items à considérez pour votre - on vous le souhaite - prochaine passion!

Voici donc...

Un haut-parleur pour écouter vos balados préférés tout en pédalant

Comme il est interdit d’écouter de pédaler avec des écouteurs dans les oreilles, voici un bon plan B: un haut-parleur Bluetooth qui peut se glisser sur votre vélo.

Suffit de le lier à votre téléphone, lancer un épisode de votre balado préféré et vous élancer vers le travail. Une fois à destination, vous n’avez qu’à le retirer.

Et pour celles et ceux qui se diraient «Ouin, mais ça ne risque pas de déranger les gens que je vais croiser?», gardez deux choses en tête:

Vous croiserez ces gens que quelques instants à peine. Ni vous ni ces quidams n’allez vous rappeler de cette rencontre au prochain coin de rue. À moins d’écouter votre contenu tellement que c’est la basse de votre musique qui fait avancer le vélo, ça devrait aller. Si vous ne vous conduisez pas en malotru, personne ne va pas le penser.

Ça va bien aller. Promis!

Gardez-vous au chaud avec ces gants chauffants

Pour celles et ceux qui — comme l’auteur de ces lignes — sont frileux des doigts quand ils font du vélo l’hiver, voici un gadget réconfortant: une paire de gants chauffants.

De nombreux modèles pour toutes les bourses existent sur le marché, mais on a opté pour cette paire, car les critiques sur Amazon sont relativement positives, le prix est relativement bas (idéal, donc, pour ceux qui veulent tenter l’aventure du vélo d’hiver sans trop dépenser) et parce que ces gants sont également hydrofuges et réfléchissants. De plus, les piles sont rechargeables et le chargeur est fourni! Yé!

Un astucieux compagnon de route: le SmartHalo!

Comme c’est un peu chiant de se ranger à un coin de rue, sortir son téléphone, enlever un gant et pianoter sur l’écran pour retrouver son chemin, voici un gadget à installer sur votre guidon et qui vous mènera à destination.

En prime, le SmartHalo est également un système d’alarme lié à un détecteur de mouvements, est doté d’un éclairage nocturne, peut être lié à votre app sportive de prédilection et peut vous prévenir lorsque vous avez des appels ou des messages pendant votre balade.

Rien de moins!

Un éclairage du tonnerre!

Pas le choix. La nuit tombe rapidement en hiver et il serait dommage de se limiter dans ses déplacements par manque d’éclairage. Voici donc une lumière à vélo hydrofuge, qui se glisse puis se retire rapidement de son socle et qui est rechargeable.

À en croire les critiques sur Amazon, le modèle est également fort apprécié.

Soyez (encore plus) visible avec ce casque qui indique quand vous tournez et ralentissez!

Pour celles et ceux qui ont un budget démesuré, voici un casque pour vous protéger, mais aussi pour indiquer quand vous tournez (des flèches s’illuminent à l’arrière quand vous activez la commande sur votre guidon à cet effet) et quand vous freinez.

Évidemment, on vous invite à indiquer tout de même vos intentions à l’aide de vos bras, histoire de pas perdre l’habitude!

Sur ce, plus d’excuse! Bonne route!