Aaron Rodgers donne un million de dollars pour les victimes du « Camp Fire »

LOS ANGELES | Aaron Rodgers, l’un des joueurs vedettes de la Ligue nationale de football américain (NFL), a annoncé mercredi qu’il faisait un don d’un million de dollars pour la reconstruction de la région du nord de la Californie, dont il est originaire, détruite par un incendie sans précédent.

« En Californie du Nord, où je suis né et où j’ai grandi, la ville de Paradise a été totalement détruite par le feu et beaucoup de ses habitants ont dû se réfugier dans ma ville natale de Chico et à travers tout le nord de l’État », a déclaré Rodgers dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

« J’ai contacté mes amis et le maire de Chico pour savoir comment je pouvais les aider au mieux et donner de l’argent pour les besoins immédiats et la reconstruction à long terme est ce qu’il y a de plus urgent », a poursuivi le quarterback des Green Bay Packers, habillé d’un tee-shirt « Butte strong » (littérairement Butte fort), du nom du comté à laquelle appartiennent les villes de Chico et de Paradise.

Rodgers, 34 ans, a ajouté que l’un des partenaires, l’assureur State Farm, s’était engagé à verser un dollar pour chaque retweet de sa vidéo, à hauteur d’un million de dollars.

Le « Camp Fire », l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de la Californie, a fait 81 morts et détruit 61 500 hectares et plus de 12 600 maisons depuis le 8 novembre.

Le nombre de personnes portées disparues dans l’incendie était mardi de 870.

Rodgers, vainqueur du Super Bowl avec les Packers en février 2011, est né et a grandi à Chico.

À sa sortie du lycée, aucune université de renom ne s’est intéressée à lui, l’obligeant à jouer avec la très modeste équipe de l’université d’Oroville, non loin de Chico.

Il a été recruté après une saison par la prestigieuse université de Californie et a ensuite été recruté dès le 1er tour de la Draft 2005 par Green Bay.