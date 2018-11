Un couple finaliste de XOXO décide de partir de son plein gré à la dernière élimination

La vie XOXO se terminera dans quelques jours à peine et un couple a décidé de quitter de son plein gré dans des circonstances qui ont soulevé bien des malaises.

En effet, Manuela a senti que Justin lui avait manqué de respect lors du voyage à Hawaii à un point tel qu’elle a choisi de quitter le penthouse, cédant la potentielle victoire aux deux autres couples.

Manuela s’est confiée sur les raisons qui l’avaient poussée à dire adieu à la vie XOXO à Elisabetta, sa conseillère. Elle lui a confié qu’elle ne se sentirait pas authentique si elle continuait de faire semblant de bien s’entendre avec Justin et qu’elle préférait donner la chance aux autres.

Son couple désormais brisé, Justin a été forcé de quitter la vie XOXO également. En entrevue avec Anouk, le jeune homme a dévoilé qu’il ne regrettait pas ses propos crus envers Manuela. Eh ben.

Les couples finalistes sont donc Manuel et Selma-Rose du groupe Cary et Nathan et Cindy-Ann du groupe Oli.