« C’est une occasion en or pour nous », lance Dino Coletta, directeur des ventes chez Peintures MF de Laval. Il voit d’un bon œil l’appel au boycottage de Sico lancé par le premier ministre François Legault et le maire de Québec, Régis Labeaume.

Avec des parts de marché de 60 %, Sico et sa marque sœur Dulux sont des cibles de choix pour les PME québécoises.

« On a actuellement 7 ou 8 % du marché québécois et on pense qu’on peut monter à 15 ou 20 % », fait valoir M. Coletta.