Encore des températures glaciales aujourd'hui

Pour une deuxième fois en moins de deux semaines, les températures seront particulièrement froides aujourd'hui pour la plupart des régions du Québec. La Gaspésie sera quant à elle épargnée par ces froids polaires.

De Gatineau, en passant par Montréal, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec, Saguenay et Rimouski, les températures chuteront drastiquement en après-midi, en plus d’être accompagnées de forts vents et rafales et dans certains cas de neige.

Voici les prévisions d’Environnement Canada

Montréal

Neige débutant tôt ce matin et cessant cet après-midi. Poudrerie par endroits cet après-midi. Accumulation de 5 cm.

Vents devenant du nord-ouest à 30 km/h avec rafales à 60 en mi-journée.

Maximum moins 3. Refroidissement éolien -7 le matin et -20 en après-midi.

Refroidissement éolien moins 20 le soir et moins 25 durant la nuit.

Québec

Vents d'ouest de 20 km/h devenant légers le matin.

Vents devenant du nord-ouest à 30 km/h avec rafales à 60 km/h en après-midi.

Températures stables près de -9. Refroidissement éolien -14 le matin et -19 en après-midi.

Trois-Rivières

Accumulation de 5 cm de neige.

Vents devenant du nord-ouest à 30 km/h avec rafales à 60 tôt en après-midi.

Températures stables près de -8.

Refroidissement éolien -13 le matin et -22 en après-midi.

Saguenay

Faible neige intermittente. Vents devenant d'ouest à 20 km/h avec rafales à 40 km/h ce matin.

Températures stables près de moins 11.

Refroidissement éolien -16 le matin et -23 en après-midi.

Refroidissement éolien près de moins 27 cette nuit.

Sherbrooke

Accumulation de 5 cm.

Rafales à 40 km/h ce matin puis du nord-ouest à 30 km/h avec rafales à 60 km/h tôt cet après-midi.

Refroidissement éolien -11 le matin et -19 en après-midi.

Rimouski

Accumulation de 2 à 4 cm.

Vents devenant du nord-ouest à 20 km/h avec rafales à 40 km/h le matin.

Refroidissement éolien -8 le matin et -17 en après-midi.

Refroidissement éolien moins 19 le soir et moins 29 durant la nuit. Risque d'engelures.

Gatineau

Accumulation de 2 à 4 cm.

Vents devenant du nord-ouest à 30 km/h avec rafales à 50 km/h en mi-journée.

Températures à la baisse pour atteindre - 8 en après-midi. Refroidissement éolien -7 le matin et -17 en après-midi.

Refroidissement éolien moins 18 le soir et moins 25 durant la nuit. Risque d'engelures.

Rouyn-Noranda

Faible neige intermittente cessant cet après-midi.

Vents du nord-ouest de 20 km/h avec rafales à 40 km/h.

Refroidissement éolien moins 30 le matin et moins 24 en après-midi. Risque d'engelures.

Cette nuit, refroidissement éolien près de -29. Risque d'engelures

Baie-Comeau