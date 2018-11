La grisaille qui nous assaille en ce moment dans notre beau Québec et la neige qui nous ensevelit lentement nous amènent naturellement vers des bols de soupe.

Comme plusieurs, je me suis enrhumée dès les premiers flocons, et il n’y a rien de tel qu’une soupe au poulet pour se remettre sur pied rapidement. Remède de grand-mère, dites-vous ? Certainement, mais nos grands-mères qui ne pouvaient pas aller dans les cliniques pour un rhume ou même une grippe avaient toujours sous la main un bouillon de poulet préparé avec les restes du dimanche.

La soupe de poulet nous réchauffe, elle nous fait du bien, elle débouche le nez, et le bouillon de poulet a des propriétés anti-inflammatoires qui nous aident à lutter contre la grippe ou le rhume. Si la soupe au poulet n’est pas scientifiquement prouvée comme étant un remède, elle a au moins l’avantage de nous réconforter.

Les deux recettes suivantes vous aideront à passer l’hiver. La première est la base de toute soupe au poulet qui se respecte avec morceaux et surtout beaucoup d’herbes. La seconde est préparée avec un bouillon de base et des courgettes. Pensez à leur ajouter des nouilles, du riz ou d’autres légumes.

Soignez-vous bien !

Soupe de poulet

Photo courtoisie

Portions : 6

6 Préparation : 15 min

15 min Cuisson : 2 h 10

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

1 gros oignon, pelé et coupé en dés

1 carotte, pelée et coupée en tronçons

3 branches de céleri, finement hachées

1 gousse d’ail, pelée

1 poulet sans la peau, découpé en 8 morceaux

3 L (12 tasses) d’eau

2 cubes de bouillon de poulet

1 c. à t. d’origan séché

2 c. à s. de persil haché

1 c. à s. de coriandre

Sel et poivre

Méthode

1. Dans une très grande casserole, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’oignon, la carotte, le céleri et l’ail. Faire revenir à feu moyen 4 minutes. Ajouter les morceaux de poulet et faire revenir 2 minutes. Verser l’eau et ajouter les cubes de bouillon. Porter à ébullition. Baisser le feu et cuire à feu moyen 1 h 30.

2. Retirer les morceaux de poulet. Désosser le poulet. Hacher la chair de poulet cuite. Saler et poivrer la chair de poulet cuite.

3. Remettre le poulet haché dans la casserole avec les herbes. Porter à ébullition. Baisser le feu et cuire 30 minutes.

4. Retirer la casserole du feu. Répartir dans des bols et servir immédiatement.

Soupe de poulet aux courgettes

Photo courtoisie

Les courgettes peuvent être remplacées par tout légume de votre choix. N’oubliez pas le thym et le romarin, qui aident la respiration en cas de rhume.

Portions : 4

Préparation : 5 min

Cuisson : 50 min

Ingrédients

2 L (8 tasses) du bouillon de poulet (voir recette soupe de poulet), sans le poulet

3 petites courgettes, coupées en dés

1 petit poivron, finement haché

1 c. à t. de thym haché

1 branche de romarin

Méthode

1. Dans une grande casserole, porter le bouillon à ébullition. Ajouter les courgettes, le poivron, le thym et le romarin. Porter à ébullition. Baisser le feu et cuire à feu moyen doux 45 minutes.

2. Retirer la casserole du feu. Retirer le romarin. Répartir dans des bols et servir immédiatement.