L’animateur Jean-Charles Lajoie s’installe à TVA Sports

Le réputé animateur Jean-Charles Lajoie sera à la barre d'une nouvelle émission sportive dès le 14 janvier 2019 à la chaîne TVA Sports.

Apprécié par les amateurs de sport pour son sens critique et la qualité de ses analyses, M. Lajoie animera une émission conçue à son image qui innovera tant dans son approche que son contenu.

«Comme grand consommateur de télévision sportive, j'estime qu'il est crucial d'offrir aux amateurs québécois du contenu de sport qui les interpelle. Cette arrivée à TVA Sports s’inscrit naturellement dans mon parcours. Je partage le même ADN que les artisans de TVA Sports et je suis enchanté d’y revenir de la meilleure des façons!», a-t-il déclaré.

«Jean-Charles Lajoie a réussi à bâtir, au cours des années, un lien privilégié avec les Québécois. Il est un communicateur hors pair qui se distingue non seulement par son langage coloré, mais également par ses analyses qui surprennent et suscitent la discussion et l'engagement des amateurs de sports», a indiqué Serge Fortin, vice-président, TVA Sports.

Des détails supplémentaires au sujet de l’émission seront communiqués ultérieurement.

Il sera possible également de suivre Jean-Charles Lajoie sur Facebook (@JiCTVASports) et Twitter (@JiC_TVASports).