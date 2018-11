Même quand le Canadien allait bien ces dernières années, j’entendais souvent : « Ouais, ils ont gagné, mais c’était un match plate ». Voilà que le Canadien gagne sa part de matchs et c’est spectaculaire. Je ne pensais pas voir ça avant trois ou quatre ans. Bonne nouvelle ! Le Canadien est redevenu cool et surtout, ce n’est plus juste l’équipe de Carey Price.

Donnons crédit à Marc Bergevin. Les transactions qu’il a effectuées l’été dernier ont eu un effet bœuf. Il voulait un changement d’attitude et il a agi en conséquence pour changer cette attitude.

Max Domi et Tomas Tarar font le travail. Domi est tout un leader et il m’impressionne de plus en plus.

En transigeant, Bergevin a démontré une volonté de changement qui a inspiré les joueurs depuis le début de la saison. Le Canadien n’est jamais battu, peu importe la situation. Défensivement, ce n’est pas parfait, mais Claude Julien laisse ses joueurs se porter à l’attaque et ça fait des années qu’on n’a pas vu le Canadien marquer autant de buts. Ça aussi, c’est une nouvelle attitude de la part de Julien.

Le Canadien est confiant en zone ennemie et ses adversaires n’ont pas le choix de le respecter.

Ça laisse une marge de manœuvre à Carey Price. Depuis des années, il joue avec la pression constante de ne pas accorder plus d’un but par match, mais là, il peut juste prendre place devant son filet et s’amuser. S’il accorde un but, ce n’est pas fini.

Ça me rappelle quand je jouais à Washington et qu’on avait les jeunes Alex Ovechkin et Nicklas Backstrom. J’étais devant mon filet, je les regardais aller et je me disais : « Quel spectacle ! »

Défensivement, ce n’était pas toujours beau et on pouvait gagner 4 à 3, mais même si j’accordais trois buts, j’avais du plaisir à jouer. J’ai l’impression que Price vit cela présentement.

Price plus émotif

Je disais la semaine dernière que Price devrait retrouver ses instincts et s’amuser. J’ai adoré son attitude dans les derniers matchs. Il a démontré de l’émotion, et on n’a pas vu ça souvent chez lui. Nouvelle attitude. On sent qu’il est engagé et qu’il n’est plus l’équipe à lui seul. Il est l’un des boys, maintenant.

C’est tellement plus agréable de jouer dans de telles conditions. On voit qu’il a du plaisir à jouer, et j’aime la façon dont il interagit avec ses coéquipiers. Il voit mieux la rondelle, ses réflexes sont à point, et je sens qu’il est reparti pour de bon. Il est aussi plus actif derrière son filet et ça démontre une confiance accrue.

Le 31 a joué deux excellents matchs dans l’Ouest et il a réussi des arrêts formidables contre les Capitals même s’il a accordé cinq buts. Il s’en voulait sur le but gagnant de Lars Eller, mais c’est Price qui a permis au Canadien de se rendre en prolongation. Il a fait les bons arrêts au bon moment. Le Tricolore a donné beaucoup trop de chances de qualité aux Capitals, mais Price a joué comme un gardien d’élite et il est payé pour ça.

Excellente nouvelle

Je vous disais la semaine dernière qu’il manquait deux éléments à la chimie de l’équipe, soit Price et la défensive. Il y a un point de réglé. Price est de retour, et ça, c’est une excellente nouvelle. On a mieux géré l’aspect défensif dans l’Ouest, malgré les nombreux tirs accordés, mais ç’a été vraiment difficile contre les Capitals. Heureusement, il y avait Price.

Shea Weber et Paul Byron doivent avoir hâte de revenir au jeu. Quand une équipe va bien, il règne un enthousiasme contagieux qui semble guérir les blessures plus rapidement que prévu.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Le sens du spectacle d’Ovechkin

Mon ami Alex Ovechkin m’a déjà dit qu’il adore jouer à Montréal et il en a mis plein la vue, lundi soir au Centre Bell. Il a marqué deux buts, mais il aurait pu en marquer cinq ou six n’eut été de quelques vols de Price, dont un avec une glissade spectaculaire qui lui a valu les applaudissements d’Ovechkin lui-même. C’était beau à voir, ces félicitations d’Ovy. Quand tu affrontes les mêmes joueurs depuis des années, il se développe une certaine relation et parfois, on se lance un petit regard, comme une forme de respect mutuel. Ovechkin s’amuse sur la patinoire et il a un grand sens du spectacle. Il l’a prouvé une fois de plus et ses réactions sont toujours naturelles. Du vrai Ovechkin !

Lundqvist dépasse Plante

Henrik Lundqvist a surpassé Jacques Plante et il occupe le 7e rang pour le plus grand nombre de victoires dans la LNH avec 439. C’est bien mérité. Lundqvist est tout un compétiteur et il n’a jamais connu de véritable mauvaise saison. Il a démontré une constance exceptionnelle. Je l’ai découvert en 2004-2005, année du lock-out. J’ai joué contre lui en Suède et son équipe, le Frolunda, a éliminé la mienne, le Djugardens de Stockholm. J’ai rapidement réalisé qu’il pouvait jouer dans la Ligue nationale et dès la saison suivante, il se joignait aux Rangers. Il a eu du succès dès son arrivée et il a joué plus de 70 matchs pendant quatre saisons d’affilée. C’est un athlète extraordinaire qui fait beaucoup de gymnase et qui a réussi à éviter les blessures.

La valse des congédiements