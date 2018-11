Le marquage des voies sème la confusion sur Laurentienne

La neige hâtive des derniers jours apporte son lot de problèmes sur le chantier routier de l’autoroute Laurentienne alors que les opérations de déneigement entraînent l’effacement des lignes de marquage. Résultat : les usagers de la route conduisent dans l’incertitude.

Depuis quelques jours, les aptitudes de conduite des automobilistes qui circulent sur l’autoroute Laurentienne, en direction sud, sont mises à l’épreuve, alors que le marquage des voies est inefficace ou tout simplement absent, particulièrement entre les sorties Jean-Talon et Capitale ouest.

Le tronçon étant occupé par un chantier de construction, le marquage temporaire ne résiste pas aux conditions hivernales.

« L’arrivée hâtive de l’hiver a pour effet d’entraîner des opérations de déneigement moins espacées, donc plus fréquentes, ce qui amène un effacement des lignes de marquage », indique Émilie Lord, porte-parole au ministère des Transports (MTQ), ajoutant au passage qu’il est difficile de faire du marquage lorsqu’il y a des précipitations comme celles que l’on a connues au cours des derniers jours.

« Et des fermetures de voies pour faire du marquage sont impossibles quand il y a des tempêtes, car les entraves pourraient causer des accidents », ajoute-t-elle.

Travaux prévus en fin de semaine

Des travaux importants seront réalisés dès jeudi, 19 h, jusqu’à lundi matin, 5 h. Les travaux de jeudi permettront la mise en place de signalisation et marquage temporaire, précise la porte-parole. Déjà, mercredi, des opérations de marquage étaient en cours.

Le MTQ assure que, malgré les conditions hivernales hâtives, l’échéancier des travaux, fixé à novembre, sera respecté.

« L’entrepreneur a ajusté sa planification (prolongement de certains quarts de travail et équipes doublées) », mentionne Mme Lord.

Lors de l’ouverture de Laurentienne, prévue en décembre, le marquage sera « adapté et devrait être plus intuitif à lire, même s’il s’efface entre les tempêtes, car il n’y aura plus de déviation, et les voies ne seront plus rétrécies », selon le MTQ.

Le marquage final sera fait au printemps.

Par ailleurs, le chantier de l’autoroute Henri-IV n’est pas épargné par les problèmes engendrés par la neige hâtive. La planification est aussi réajustée, « mais le chantier n’accuse pas de retard », selon le MTQ.