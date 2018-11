Le ski alpin commence cette fin de semaine dans le Bas-Saint-Laurent

Pas doute l'hiver est bel et bien installé dans le Bas-Saint-Laurent. Pour preuve, au moins deux centres de ski de la région ouvrent leurs portes en fin de semaine.

Il y a de la neige partout, vraiment partout. Et les amateurs de ski ont de quoi être littéralement fous de joie. Dès samedi matin 9 heures, ils vont pouvoir s'élancer dans neuf des pistes du Parc du Mont-Comi. Ce n'est pas un record, mais une ouverture un 24 novembre, ça ne s'est pas vu souvent ces dernières années.

Il faut dire qu'au Parc du Mont-Comi, on a déjà reçu plus de 125 cm de neige depuis le début octobre. De plus, les canons à neige sont en opération jour et nuit depuis samedi. La saison va donc prendre son envol cette fin de semaine.

Plus à l'ouest, le Parc du Mont-St-Mathieu lance aussi sa saison ce dimanche. Six pistes seront accessibles, ce qui est du jamais vu aussi tôt en saison.

Au Mont-St-Mathieu, la neige naturelle est aussi au rendez-vous et les opérations d'enneigement amorcées le 11 novembre ont donné un bon coup de pouce. En comparaison, la saison de glisse avait débuté le premier week-end de décembre l'an dernier.