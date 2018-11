L’exclusion inacceptable

Il y a beaucoup d’empressement pour signifier au nouveau ministre la voie à suivre, à commencer par des enseignants qui essaient tant bien que mal de survivre dans leur classe. Des propositions classiques ressurgissent comme celles d’ouvrir plus de classes spéciales, de baisser le nombre d’élèves dans les classes et d’ajouter plus de ressources professionnelles en adaptation scolaire, comme si on voulait éloigner tout élève dérangeant.