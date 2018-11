Ludivine Reding change de tête pour l'automne et ça lui va tellement bien

Il n'y a pas de doute, Ludivine Reding a toujours de magnifiques cheveux, alors quand elle passe chez le coiffeur, on a tout le temps hâte de voir sa métamorphose.

En story Instagram, le coloriste préféré des vedettes québécoises, Max Gourgues, avait annoncé qu’il allait recevoir Ludivine sur sa chaise. Il a donc demandé l'aide de ses abonnés afin d'avoir des suggestions, histoire de rafraîchir la colo de la comédienne.

On se souvient qu’au début de l’été, les cheveux de Ludivine avaient l’air de ça. #wow

Plus tôt aujourd’hui, Ludivine a partagé en story Instagram un petit avant-goût en noir et blanc. Très mystérieuse jusqu'à maintenant!

On voit que ses cheveux semblent plus courts, mais toujours blonds et on en voulait plus!

Demandez et vous recevrez, voici le résultat final:

Sa chevelure est définitivement plus courte, mais aussi plus foncée. C'est tout simplement magnifique et parfait pour la saison plus froide. Ça fait très naturel!

D'après nous, plusieurs blondes opteront pour ce genre de couleur de cheveux cet hiver.

