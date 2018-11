Manche de pelle

Les adjectifs masculin bel et féminin belle se prononcent évidemment de la même façon. Ce n’est pas une raison pour changer le genre des mots qu’ils qualifient. Avenir, par exemple, est un nom masculin. On dira : un bel (et non une belle) avenir. Et on se souviendra que les saisons portent un nom masculin. Un beau printemps, bien sûr, un bel été, un bel automne. Et un bel hiver. Ce qui me rappelle le presque étonnement d’une lectrice, A. Laporte, devant l’emploi de la forme je pellette. Eh oui, à l’indicatif présent et au subjonctif présent, on écrit : je pellette, que je pellette (mais, attention ! on écrit nous pelletons, vous pelletez et que nous pelletions, que vous pelletiez). Le futur simple est plus accommodant : deux l et deux t partout (je pelletterai, etc.). Il en va de même pour le conditionnel présent. Comment se prononcent ces formes conjuguées ? Comme nous le faisons tous les jours au Québec : je pè-lte; ils pè-ltront...