Mark Grametbauer brille devant le filet du Titan

Mark Grametbauer a frôlé la perfection et a mené le Titan d’Acadie-Bathurst à une victoire de 4 à 1 contre les Sea Dogs, mercredi à Saint John.

Le gardien s’est dressé devant 41 des 42 tirs auxquels il a fait face. Nicholas Deakin-Poot a été le seul à le déjouer, à mi-chemin en deuxième période.

L’attaque des visiteurs a été beaucoup plus productive. Le défenseur Noah Dobson, un choix de premier tour des Islanders de New York au dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey, a fait mouche, tout comme Charles-André Cypihot, Liam Léonard et Marc-André LeCouffe.

Léonard a aussi obtenu une mention d’aide dans la partie.

Alex D’Orio a peiné devant la cage des favoris de la foule, cédant quatre fois sur 25 lancers.

Le Titan, champion en titre de la Coupe Memorial, connaît un début de saison décevant. Il occupe le neuvième et avant-dernier rang de l’Association Est, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Kniazev joue les héros

Les deux autres matchs disputés en soirée dans le circuit Courteau se sont terminés en temps supplémentaire.

En marquant en prolongation, Artemi Kniazev a donné une victoire de 3 à 2 aux Saguenéens de Chicoutimi contre l’Océanic de Rimouski.

Le prodige de l’Océanic Alexis Lafrenière a marqué un but dans la défaite. Il compte maintenant 43 points, dont 15 filets, en 24 sorties.

Du côté de Rouyn-Noranda, Félix Bibeau, Tyler Hinam et Jakub Lauko ont tous déjoué Lucas Fitzpatrick en tirs de barrage et les Huskies ont défait les Cataractes de Shawinigan 3 à 2.