«Québec solidaire, on n'est pas contre les voitures» - Manon Massé

Malgré son opposition au 3e lien routier entre Québec et Lévis, Québec solidaire n’est pas en croisade contre l’automobile, soutient Manon Massé.



«Québec solidaire, on n'est pas contre les voitures, a lancé mercredi la chef parlementaire solidaire, à l’entrée d’une réunion des élus de son caucus à l’Assemblée nationale. Ce qu’on dit, c’est qu’il faut travailler fort pour offrir à la population des alternatives et je pense que le 3e lien n’est pas une alternative, le 3e lien, c’est de continuer à développer de l’autoroutier qui va continuer à augmenter le nombre de voitures sur la route».



Plus tôt cette semaine, l’acquisition d’un véhicule par la députée solidaire Catherine Dorion a fait grand bruit. L’élue de Taschereau a acheté un Subaru Crosstrek 2015, ce qui lui a valu de nombreuses critiques.



Le chef péquiste Pascal Bérubé a dit ne pas vouloir porter de jugement sur les choix environnementaux de la solidaire. Il a néanmoins tenu à souligner que le parlement se trouve justement dans la circonscription de Taschereau et qu’il existe plusieurs autres options que la voiture, comme le transport en commun, le vélo et même la marche.

«C'est des choix personnels. Le député de Jonquière fait Jonquière-Québec en voiture électrique; Agnès Maltais faisait souvent à pied entre sa résidence, dans Taschereau, et l'Assemblée nationale. Alors, chacun fait des choix selon ses valeurs et ses convictions. Voici les choix que nous, on a faits», a-t-il glissé.