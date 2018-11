Tiger c. Phil: les grandes confrontations individuelles du sport

Les golfeurs Tiger Woods et Phil Mickelson auront l’occasion de renouveler leur rivalité sur le terrain, vendredi à Las Vegas, dans une confrontation des plus attendues et celle-ci constitue l’occasion idéale d’évoquer certains des face-à-face individuels les plus célèbres de la scène sportive internationale.

Voici d’ailleurs sept duels épiques ayant façonné l’histoire du sport au fil des ans et qui font encore partie de notre mémoire collective.

Mohamed Ali – Joe Frazier (le Combat du siècle en 1971; le Super Fight II en 1974; le Thriller de Manille en 1975)

Mohamed Ali est probablement le boxeur le plus connu et le plus respecté de tous les temps. Et de tous ses combats, la trilogie qui l’a opposé à Joe Frazier est probablement la plus importante.

Frazier a remporté le premier duel, surnommé le «Combat du siècle», par décision unanime au Madison Square Garden, le 8 mars 1971.

Les deux hommes ont croisé de nouveau le fer dans le prestigieux amphithéâtre new-yorkais trois ans plus tard. Ali en est sorti gagnant cette fois.

La rivalité entre les deux pugilistes a culminé le 1er octobre 1975 à Manille, aux Philippines, avec une guerre sans merci. Ali a notamment dit du combat «qu’il s’agissait de la chose la plus près de la mort qu’il avait connue». Après 14 rounds, l’entraîneur de Frazier l’a empêché de retourner au centre du ring et Ali a été déclaré vainqueur.

Jacques Villeneuve – Michael Schumacher (Grand Prix d’Europe en 1997)

Jacques Villeneuve s’est présenté au Grand Prix d’Europe, à Jerez, en Espagne, le 26 octobre avec un point de retard sur Michael Schumacher au classement des pilotes.

Le Québécois, à bord de sa Williams, a réussi à dépasser son rival de Ferrari au 48e tour. Schumacher a toutefois tenté d’endommager le véhicule de Villeneuve, mais sa manœuvre a échoué et c’est finalement lui qui est sorti de piste.

Villeneuve a terminé le Grand Prix au troisième rang et a été sacré champion du monde de Formule 1.

Roger Federer – Rafael Nadal (Finale de Wimbledon 2008)

Les affrontements entre Roger Federer et Rafael Nadal ont profondément marqué l’histoire du tennis.

Considérés par plusieurs comme les deux plus grands tennismans de tous les temps, ces deux géants se sont affrontés 38 fois, dont 10 fois en finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Comme cet exercice nous oblige à choisir un affrontement, le match ultime du tournoi de Wimbledon en 2008 est définitivement le duel le plus épique entre Federer et Nadal.

À ce moment dans leur carrière respective, le Suisse tentait d’obtenir un sixième sacre d’affilé sur le gazon du All England Club, au moment où l’Espagnol voulait démontrer à la planète tennis qu’il n’était pas seulement un champion sur la terre battue.

L’affrontement aura finalement duré 4 h 48 min et s’était soldé par une victoire de Nadal en cinq sets de 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7 (8) et 9-7.

Billie Jean King – Bobby Riggs (la «Bataille des sexes» en 1973)

En 1973, Billie Jean King a marqué un grand coup pour le tennis féminin en défaisant l’ancien numéro 1 mondial Bobby Riggs en trois manches de 6-4, 6-3 et 6-3.

Plus tôt dans l’année, Riggs, à l’époque âgé de 55 ans, avait aisément vaincu Margaret Court 6-2 et 6-1.

L’histoire fut toute autre contre King, qui a savouré sa victoire devant des milliers de spectateurs à l’Astrodome de Houston.

Avant le match, King s’était présentée sur le terrain sur une litière, portée par des hommes, tandis que Riggs était accompagné par plusieurs jeunes femmes.

L’événement a même inspiré la création du film «Battle of the Sexes», paru en 2017 et mettant en vedette Emma Stone, dans le rôle de King, et Steve Carell, dans le rôle de Riggs.

Jacques Anquetil – Raymond Poulidor (Tour de France en 1964)

Les cyclistes français Jacques Anquetil et Raymond Poulidor se détestaient ouvertement lors des courses et à l’extérieur de celles-ci.

En 1964, le premier est en voie d’obtenir son cinquième titre du Tour de France et à la 20e étape, il détient une avance de 56 secondes sur son ennemi de toujours.

L’épreuve s’étend de Brive jusqu’au sommet du puy de Dôme et l’arrivée consiste à une ascension de 11 kilomètres.

À 5 km de la fin, les deux Français se trouvent dans un groupe de quatre participants en tête, mais rapidement, les deux grimpeurs espagnols les larguent, ce qui donne droit au plus spectaculaire coude-à-coude de l’histoire du Tour de France.

Pendant 3 km, les rivaux ne se lâchent pas d’un pouce. Voulant reprendre le temps perdu au cours du Tour, Poulidor attaque et termine 42 secondes devant celui qui a finalement été sacré une nouvelle fois.

Après la confrontation et constatant qu’il avait une avance de 14 secondes, Anquetil déclare avec toute l’arrogance du monde : «C’est 13 de trop».

Bobby Fischer – Boris Spassky (la partie d’échecs du siècle en 1972)

En pleine Guerre froide, les États-Unis et la Russie s’affrontent sur tous les fronts, et ce, même sur un plateau d’échecs.

En effet, le champion russe Boris Spassky a défendu son titre contre l’Américain Robert Fischer, dans un duel qui a été surnommé la «partie d’échecs du siècle».

Une joute qui aura duré plus d’un mois et qui aura mis fin à la domination soviétique, puisque Fisher l’a emporté 12,5 à 8,5¬.

Arnold Palmer – Jack Nicklaus (Omnium des États-Unis en 1962)

L’Omnium des États-Unis de 1962 a marqué le commencement d’une des plus belles rivalités du monde du golf.

Adulé par l’ensemble des amateurs, Arnold Palmer a été brusqué par un Jack Nicklaus, âgé de seulement 22 ans.

Tirant de l’arrière par trois coups, le jeune homme a forcé la tenue de la prolongation et a finalement remporté le premier de ses 18 tournois majeurs.

Ce tour de force donnait le ton à une rivalité qui s’est étalée sur trois décennies.