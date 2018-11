Un nouveau record de plus de 230 000 visiteurs au Port de Québec

Le Port de Québec a fracassé un nouveau record lors de la saison 2018 en accueillant plus de 230 000 visiteurs.

L’administration portuaire confirme que 230 940 visiteurs ont transité au Port de Québec tout au long de la saison 2018, battant ainsi le record de 200 000 visiteurs enregistré en 2017. Il s’agit donc d’une hausse d’achalandage de près de 15 % comparativement à l’année dernière.

Sacré meilleur port canadien par Porthole Cruise ce mois-ci, le Port de Québec a accueilli 156 navires en 2018, dont 14 en embarquement et débarquement, ainsi que huit navires en visite inaugurale, dont le Disney Magic, en septembre dernier.

Destination de choix

Selon l’administration portuaire, la Ville de Québec est une «destination de premier plan» qui jouit d’une position enviable dans le marché du Canada et de la Nouvelle-Angleterre. Le prix du meilleur port canadien, attribué par Porthole Cruise en novembre dans le cadre du 20e anniversaire des Reader’s Choice Awards, en témoigne, selon le président-directeur général du Port de Québec. Mario Girard précise également que les infrastructures et les projets de développement portuaire ne sont pas étrangers à la croissance actuelle et future de l’industrie des croisières.

«Cette reconnaissance témoigne de nos efforts constants en matière d’opérations [où] l’expérience client reste l’une de nos priorités», indique M. Girard par voie de communiqué.

Cet honneur s’ajoute à ceux qu'a reçus le Port de Québec en juillet, soit les titres de «meilleure destination croisières – États-Unis et Canada en 2018», décerné par par Cruise Critic, et «meilleure destination croisière au monde».

Selon une étude réalisée en 2017 par la firme Business Research & Economic Advisors (BREA), les retombées économiques de l’industrie des croisières pour la Ville de Québec sont évaluées à 106 M$, soit 73 M$ en dépenses des lignes de croisières et 30 M$ en dépenses des passagers.