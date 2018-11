Une opération charme de 130 000 $ à Lévis

La Ville de Lévis a dépensé plus de 130 000 $ pour une grande opération marketing afin de présenter son nouveau positionnement stratégique devant quelque 800 entrepreneurs et gens d’affaires réunis mercredi soir, au Centre des congrès.

Grâce à sa nouvelle image Vivez le courant Lévis, l’administration Lehouillier veut propulser son développement déjà ultrarapide vers des sommets inégalés. La nouvelle signature vise à faire rayonner le territoire au-delà de ses frontières.

L’objectif est clair. Le maire veut augmenter les revenus pour offrir de nouveaux services et accueillir les nouveaux arrivants, qui atteignent jusqu’à 1600 personnes par année.

« On connaît un développement assez fulgurant. On veut orienter nos actions vers l’accompagnement de ceux qui font du développement. La réception est assez intéressante. Sur 800 personnes, on a des gens de Montréal et de Toronto. On veut doubler les nouveaux revenus dus au développement d’ici cinq ans », a expliqué le maire de Lévis.

Réseautage

La Ville de Lévis a mis le paquet pour faire plaisir à ses invités, mercredi. Le dévoilement s’est fait en grande pompe avec cocktail dînatoire, bar ouvert, prestation d’artiste de cirque et spectacle musical des Lost Fingers.

« Notre stratégie, ce soir, ça nous coûte environ 130 000 $ avec les éléments graphiques. Après, on va consacrer environ 250 000 à 300 000 $ par année pendant cinq ans. On va atteindre nos cibles avec ça. On profite de notre attractivité. On parle de plus en plus de Lévis partout », a ajouté M. Lehouillier.

Avec ce nouveau positionnement, Lévis veut devenir encore plus attrayante pour les travailleurs, le secteur industriel, le tourisme d’affaires et les commerçants.

Vivez le courant Lévis devrait aussi permettre d’accroître le sentiment de fierté et d’appartenance de la population. À partir d’une vaste consultation, Lévis affirme avoir défini son ADN, qui serait axé sur les gens, la diversité du milieu et la proximité avec le fleuve.

Chef de file

Lévis occupe la première position dans le classement des villes d’importance au Québec pour la qualité de vie, la sécurité et la vitalité économique.

En 2013, le conseil municipal avait approuvé une dépense de 109 500 $ pour l’identité visuelle de Lévis, qui comprenait notamment le lettrage des véhicules, la production d’épinglettes promotionnelles et l’élaboration des normes graphiques.

Afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la Rive-Sud, Gilles Lehouillier a répété sur scène mercredi qu’il travaillait en faveur du 3e lien, de l’amélioration des axes routiers et d’un réseau de transport structurant.